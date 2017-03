Célébration de la journée de la femme : notables avancées

Le vice-ministre de la Défense nationale, le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a salué hier la contribution de la femme algérienne dans le développement et la modernisation de l'ANP.

Dans un message de félicitations adressé aux fonctionnaires militaires et civiles assimilées de l'ANP, et à travers elles toutes les femmes algériennes, à l'occasion de Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, le Général de corps d'Armée Gaïd Salah a salué la contribution de la femme algérienne dans la lutte contre le colonialisme et pour la modernisation de l'ANP.

La femme «contribue aujourd'hui au processus de développement et de modernisation de l'ANP, et fournit des efforts considérables dans les différents secteurs, corps de l'Armée, la gendarmerie, la Garde républicaine, la santé militaire, la logistique, la gestion des ressources humaines et autres spécialités, ce qui lui a permis d'occuper de hauts postes au sein de notre institution séculaire», a affirmé le chef d'état-major, dans son message. «Les efforts et les sacrifices consentis par la femme ont été récompensés par le Haut commandement de l'ANP, en témoigne l'ouverture des Écoles des cadets de la Nation aux filles de l'Algérie désirant poursuivre leurs études au sein de cet établissement». Rappelant le rôle de la femme dans la lutte contre le colonialisme français, Gaïd Salah a souhaité que la célébration de la Journée internationale de la femme «puisse encourager cette dernière à consentir davantage d'efforts et à persévérer suivant l'exemple de leurs aînées au sein de l'ANP». (APS)