Eclairage : Acquis et perspectives

Le 8 mars, date importante du calendrier féministe, est célébrée cette année sous le thème « L’égalité sans limites ». Cette journée, propice à la réflexion, permet de souligner les grandes avancées des femmes, mais aussi de sensibiliser les décideurs et toute la population à la place importante que doit occuper cette moitié de la société. En Algérie, les efforts incessants déployés pour la promotion et la protection des droits de l’Homme ont favorisé la création de conditions appropriées d’un environnement politique, juridique, économique et social qui octroie à la femme algérienne une place et un rôle déterminants dans le dispositif de transformation sociale.

Ainsi, la révision constitutionnelle de 2008, qui garantit aux femmes une présence de 30% au minimum au sein des assemblées élues aux niveaux national et local, a donné une traduction concrète à la représentation des femmes. Cette Constitution amendée, par les deux Chambres du Parlement, consacre la volonté du chef de l’Etat de faire avancer davantage les droits de la femme algérienne et ce, dans le cadre de la promotion de son rôle dans la société.

Il faut dire que ces dernières années ont été particulières dans le cadre de la promotion de la femme algérienne, dans la mesure où elle a réalisé de nouveaux acquis grâce aux efforts colossaux consentis à ce titre.

L’Algérie a effectué des avancées notables en matière de participation de la femme en politique. Elle occupe la 29e place mondiale en terme de représentation des femmes au parlement, selon un rapport du think tank américain Brookings Institution, publié à Washington.

Le taux de représentation des femmes au Parlement algérien est de 31,6%, selon ce classement, établi sur la base des données de l’Organisation internationale des parlements. Ce nombre est passé de 30 femmes sur 389 députés en 2007, soit un taux de 7,7%, à 146 femmes sur 462 députés, soit un taux de 31,60%. La dernière révision de la Constitution s’inscrit dans la dynamique globale des réformes engagées par le président de la République, devant conduire à la consécration de l’Etat de droit, au renforcement de la démocratie participative, en prenant en charge la pluralité de la composante du peuple algérien. Les amendements apportés à la Constitution affirment, en effet, la parité homme-femme sur le marché de l’emploi et encouragent la promotion de la femme aux postes de responsabilité dans les institutions publiques. Le président de la République avait, à ce titre, appelé le gouvernement à prendre les « mesures adéquates » afin que les femmes soient sensibilisées sur leurs droits spécifiques, civils et politiques. Il faut dire que la situation de la femme en Algérie a positivement évolué. La femme est présente en force dans tous les secteurs d’activité. A titre d’exemple, l’effectif enseignant féminin dans le secteur de l’éducation nationale, tous cycles confondus, est estimé à 300.000, sur un total de 595.000 agents, la santé publique compte un effectif féminin de 140.000, sur un total de 266.600 agents. Cette importante présence de la femme lui a permis de concurrencer l’homme, en occupant avec mérite une place notamment en tant qu’hospitalo-universitaire avec un taux de 45%. La femme a aussi réussi à accéder aux hautes fonctions administratives au sein de l’Université. Elle est également présente dans le domaine de la recherche scientifique où l’on compte 422 chercheuses, soit 39,50% de l’ensemble des chercheurs. La gent féminine a également investi des champs d’activité qui ont été longtemps la chasse gardée des hommes. Le personnel féminin du corps de la Sûreté nationale a atteint actuellement près de 17.000 entre cadres, gradées, agents de police et fonctionnaires. Dans le domaine de la justice, les sorties de promotion de l’École supérieure de la magistrature enregistrent des chiffres éloquents, puisque le nombre de femmes est passé de 65 magistrats femmes en 2003 à plus de 250 en 2016 et un effectif féminin qui s’élève à près de 14.000 agents. La même constatation s’impose aussi à la lecture des statistiques relatives à la présence des femmes dans une activité considérée comme purement masculine, à savoir le commerce. Le nombre de femmes inscrites au Centre national du registre du commerce (CNRC) représente 7,4 % du total. Selon cet organisme, elles ne sont que 130.416 opératrices économiques, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes.

Sur le plan de la lutte contre la violence à l’égard des femmes, une loi criminalisant tout acte du genre a été adoptée par le Parlement. Considérée comme un pas supplémentaire vers la préservation des droits de la femme en Algérie, cette loi criminalise, notamment, la violence conjugale, le harcèlement de rue et la dépossession des biens de la femme par l’époux.

Si la situation des femmes s’est améliorée ces dernières années, elle est encore loin de satisfaire aux valeurs et critères des pays développés. Des réformes ont été faites, mais la loi ne suffit pas. C’est désormais aux mentalités d’évoluer. Le gouvernement doit multiplier les actions visant à combattre les stéréotypes et préjugés sur la place de la femme dans la société. Il doit intensifier la coopération avec la société civile pour faire progresser les droits de la femme. Par le biais de campagnes d’information, de recherche et de formation, la société doit surmonter la persistance de la répartition traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes et les obstacles d’un système patriarcal. Toutefois, et en dépit de tous ces acquis, il reste encore beaucoup à faire et le chemin reste encore long pour l’émancipation totale de la femme en Algérie, avec l’espoir de voir la Journée de la femme marquée durant toute l’année.

Sarah Sofi