Sûrete nationale : Les éléments féminins honorés

La célébration de la Journée mondiale de la femme est marquée, depuis deux jours déjà, par un imposant programme de festivités culturelles, historiques et d’hommages à la gent féminine, pour les sacrifices consentis et sa contribution à l’effort national.

Pour ne pas faillir à la tradition qui a toujours marqué un tel événement, les services de la sûreté de la wilaya de Sétif ont organisé une cérémonie, hier à l’École de la brigade mobile de police judiciaire, à l’issue de laquelle ont été honorées plusieurs cadres et agents de police, de même que des femmes œuvrant dans l’administration et différents organes de cette institution.

Cette cérémonie, marquée par la présence du wali, du président de l’APW et de l’ensemble des autorités civiles et militaires, a permis au contrôleur de police, chef de sûreté de wilaya, Akhrib Mohamed, de rendre un vibrant hommage à toutes les composantes de ce corps pour les efforts déployés, mettant en exergue l’extraordinaire comportement d’un cadre de police féminin qui a permis, par son courage, de mettre hors d’état de nuire une personne qui tentait de recruter des éléments au profit d’une organisation agissant contre les intérêt du pays.

Il procédera ensuite à la lecture du message adressé à cette occasion par le général major, Abdelghani Hamel.

Intervenant à son tour, Nacer Maskri saisira cette opportunité pour exprimer ses félicitations à toutes les composantes, cadres féminins, agents de police et fonctionnaires relevant de la sûreté de la wilaya de Sétif.