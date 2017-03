Syrie/Irak : Réunion des chefs d’état-major turc, américain et russe

Les chefs d'état-major turc, américain et russe étaient réunis mardi dans le sud de la Turquie pour échanger sur la situation en Syrie et en Irak, a annoncé l'armée turque dans un communiqué. Au cours de cette rencontre, qui n'avait pas été préalablement annoncée, le Turc Hulusi Akar, l'Américain Joseph Dunford et le Russe Valery Gerasimov échangeaient sur "les questions sécuritaires régionales communes, à commencer par la Syrie et l'Irak", selon le communiqué. Le ministère russe de la Défense a confirmé la tenue de cette réunion, ajoutant que des discussions sur "des questions sécuritaires en Syrie et en Irak sont prévues au cours de cet événement". Les trois pays, qui poursuivent des agendas divergents en Syrie, y combattent toutefois tous les trois le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech). Cette réunion trilatérale survient après que le Premier ministre turc Binali Yildirim a affirmé, lundi soir, que son pays ne pourrait lancer une opération pour prendre Minbej, dans le nord de la Syrie, "sans une coordination avec la Russie et les Etats-Unis". Minbej, aux mains des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition arabo-kurde, est dans le viseur de la Turquie qui veut en chasser les milices kurdes YPG qu'elle considère comme "terroristes". Mais la situation autour de cette ville est devenue particulièrement complexe ces derniers jours, avec le déploiement ostensible de militaires américains pour prévenir tout affrontement, et l'envoi d'un convoi du gouvernement syrien accompagné de véhicules russes. Pour Washington, les FDS représentent les forces combattantes locales les plus efficaces pour affronter au sol l'EI, alors que se profile une vaste offensive contre la "capitale" autoproclamée de l'EI, Raqa. La réunion trilatérale survient également alors que les forces irakiennes soutenues par la coalition internationale antiterroristes progressent dans Mossoul, bastion de l'EI dans le nord de l'Irak.