Mossoul : Des bâtiments publics entre les mains de l’armée

Le commandement des opérations militaires contre le groupe Etat islamique (EI) a annoncé hier la reprise à Mossoul du siège du gouvernement provincial, d'un deuxième pont sur le Tigre et du musée que l'EI avait vandalisé.

La police fédérale et les forces d'intervention rapide (FIR) "ont libéré le bâtiment du gouvernement de la province de Ninive et contrôlent un deuxième pont", celui d'Al-Hourriyah, a indiqué le commandement militaire qui coordonne la lutte anti-EI en Irak. Un haut responsable de la police fédérale, le général Raed Chakir Jawdat, a de son côté affirmé que les forces de sécurité avaient lancé une attaque surprise "et libéré le complexe du gouvernement provincial ainsi que le siège de la police". Peu après, ce même général a annoncé la reprise du bâtiment de la banque centrale et du musée archéologique, que des jihadistes avaient vandalisé en 2015 en détruisant à coup de masses des statues antiques et des trésors pré- islamiques.