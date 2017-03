Législatives 2017, M. Derbal : « garantir le choix démocratique des électeurs »

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, a assuré mardi depuis Ghardaïa que cette instance veillera, dans la transparence, à garantir la protection du choix démocratique des électeurs.

S’exprimant en marge d’une visite de la permanence de la HIISE dans cette wilaya, il a présenté la HIISE comme « un partenaire du processus électoral », ajoutant que tous (partis politiques, candidats et administration) sont tenus de respecter la loi et de garantir des élections « propres et honnêtes ».

Ayant la charge de veiller au respect de la loi et du bon fonctionnement du choix démocratique, M. Derbal a invité tous les acteurs (partis politiques, candidats, administration et électeurs) à « faire preuve de maturité et faire prévaloir le sens de responsabilité, dans le souci de servir l’Algérie ». L’Administration est appelée, pour sa part, à remplir le devoir qui lui incombe de garantir l’intégrité et la transparence du processus électoral, a souligné le président de la HIISE en visitant les structures administratives locales concernées par les élections, notamment la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG) de la wilaya, le service informatique ainsi que le siège de la commune de Bounoura. Sur site, il a affiché une satisfaction « totale » quant aux préparatifs et dispositions prises par les services de la wilaya et liés à l’élection législative du 4 mai prochain.

Le président de la HIISE a exhorté l’ensemble de l’encadrement des élections à la neutralité et au respect strict de la loi, avant d’indiquer que « si certaines irrégularités venaient à se produire, comme c’est le cas dans toutes les élections, elles devraient être traitées, conformément à la loi, par les autorités judiciaires compétentes ». M. Derbal a également insisté sur la formation spécialisée de l’encadrement pour toute échéance électorale, avant d’appeler les médias à sensibiliser les électeurs sur l’importance des échéances électorales en gardant à l’esprit que « la jouissance des droits va de pair avec l’accomplissement des devoirs ». « Nous sommes en droit d’être fiers des acquis engrangés en matière de démocratie en Algérie », a-t-il déclaré avant d’entamer une visite dans la commune de Metlili (45 km au sud de Ghardaïa).

Le président de la HIISE devra tenir dans la soirée une réunion à huis clos avec les membres de la permanence de la HIISE de la wilaya de Ghardaïa.

Le corps électoral de la wilaya de Ghardaïa est estimé à 212.971 électeurs et électrices, selon les services de la DRAG.

Mission des observateurs

Signature d’un accord entre l’Algérie et le SG de la Ligue arabe

L’Algérie et la Ligue arabe ont signé au siège du secrétariat général de la Ligue arabe au Caire, un accord portant sur la mission des observateurs de la Ligue arabe lors des élections législatives prévues en mai prochain. L’accord a été signé du côté algérien, par le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, et le secrétaire général de l’organisation panarabe, Ahmed Abou El Gheit. L’accord du gouvernement algérien conclu avec la Ligue arabe définit le cadre juridique de la mission des observateurs arabes lors des prochaines élections législatives. D’autre part, M. Abou el Gheit a affirmé au terme de la signature du document, que « la Ligue arabe contribuera avec un nombre important d’observateurs du secrétariat général de l’organisation pour assurer une surveillance juridique de l’opération électorale », prévue en mai prochain. Il a salué à cette occasion, les réformes constitutionnelles initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

La cérémonie de signature de l’accord a été précédée par une réunion entre MM. Messahel et Abou el Gheit.

-------------/////////////////////

3 partis et une alliance dans les 52 circonscriptions électorales

54 formations politiques et les indépendants déposent leurs listes



Trois formations politiques, à savoir, le Front de libération nationale (FLN), le Rassemblement national démocratique (RND) et Tajamou Amal El Jazair (TAJ) ainsi que l'alliance formée par le Hamas (MSP) et Front du changement (FC) ont présenté des listes dans la totalité des circonscriptions électorales. Ainsi ces trois partis politiques et cette alliance ont présenté des listes dans les 52 circonscriptions électorales (48 wilayas et 4 représentations électorales à l'étranger), selon des chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. De même, le Front El Moustakbal (FM) a présenté 50 listes, l'Alliance constituée par Nahda-Adala-Bina 49 listes, le Mouvement populaire algérien (MPA) 48 listes, le Parti des Travailleurs (PT) 42 listes, l'Alliance nationale républicaine (ANR) 38 listes, alors que le Front des forces socialistes (FFS) abordera cette joute électorale avec 35 listes au niveau national, tandis que l'ensemble des Indépendants a déposé 163 listes. L'Alliance El Feth a déposé 27 listes, le parti Fajr el Jadid (PFJ) 26 listes, le parti de la Liberté et de la justice (PLJ) 21 listes, alors que le Front national pour la justice sociale (FNJS) et le parti Karama prennent part à ce scrutin avec 20 listes chacun, Ahd 54 et le mouvement El Infitah (ME) avec 17 listes chacun, tandis que le Parti des jeunes (PJ) abordera ces législatives avec 16 listes. Selon les chiffres du ministère, 54 partis politiques participent à ces élections en plus des indépendants. Le nombre de listes déposées au niveau national et dans les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger, en prévision des élections législatives du 4 mai prochain, s'élève à 1.088. Un total de 1.023 listes ont été déposées au niveau national et 65 listes dans les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger. Quelque 796 listes déposées ont été faites au titre de partis et 128 autres au titre d'alliances politiques, alors que 163 listes ont été déposées par des indépendants. 2.387 dossiers de candidature avaient été retiré depuis le 4 février jusqu'au 5 mars, tandis que le corps électoral s'élève à 23.276.550 inscrits, dont 956.534 électeurs pour la communauté nationale établie à l'étranger. (APS)