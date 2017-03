Mohamed Taibi, sociologue : « Les partis doivent offrir une référence aux électeurs »

Soixante-trois partis politiques, trois alliances totalisant une dizaine d’autres formations, et des indépendants se comptant par dizaines, tout un « bataillon » de postulants à la députation sont en lice pour les législatives du 4 mai. Les préparatifs de ce scrutin passent désormais à la vitesse supérieure. Au ministère des l’Intérieur et des Collectivités locales, une véritable course contre la montre est engagée pour achever dans les délais légalement impartis, l’examen des 1.088 listes de candidatures réceptionnées en prévision de la prochaine compétition électorale.

Du côté de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, son président, Abdelwahab Derbal, nous fait part d’un rythme de réunion plutôt marathonien regroupant notamment les membres du Comité permanent de la HIISE qui suit de près l’évolution du processus électoral. Une évolution jugée jusque-là « satisfaisante » comme l’a spécifié M. Derbal. Son propos est à même de certifier de la mobilisation des pouvoirs publics en termes de moyens humains et matériels consacrés à la réussite du prochain rendez-vous électoral sous ses aspects organisationnel, médiatique et sécuritaire.

Pour les partis en lice, autant dire d’entrée que le plus grand défi auxquels ils sont tous confrontés est celui de convaincre les électeurs algériens dont le nombre dépasse les 23 millions, de se rendre massivement aux urnes pour élire leurs futurs représentants à l’Assemblée nationale. « C’est bien là que réside le véritable enjeu de toute élection », estime le sociologue et académicien Mohamed Taïbi.

Interrogé sur l’absence d’un programme électoral sur la base duquel les partis en compétitions pour les législatives du 4 mai pourraient contribuer au renforcement institutionnel de l’Etat, notre interlocuteur déplore qu’il qualifie de « désertification intellectuelle dans le champ des partis». Mohamed Taïbi appuie son propos en mettant l’accent sur « l’absence de conseillers et de stratèges politiques au sein des partis », ce qui explique, poursuit-il, que beaucoup parmi les concernés se lancent dans des compétitions électorales sans forcément s’armer d’un programme à la hauteur des inspirations et des attentes des citoyens.

Or, ce que les électeurs algériens attendent des formations politiques, « c’est d’abord et avant tout de leur offrir une référence programmatique et idéologique qui sera à même de susciter leur intérêt de se rendre aux urnes le jour du scrutin », explique M. Taïbi. Ce qui ne semble pas encore être le cas pour ces qui est des prochaines législatives. Pourtant les préoccupations des citoyens que la classe politique devrait s’approprier pour éviter le « piège » de l’abstentionnisme à la prochaine élection, ne sont que multiples. Les défis et enjeux que le pays est tenu impérativement de relever au double plan intérieur et extérieur sont encore plus importants. Pour la quasi-majorité de l’opinion, la classe politique algérienne se scinde en deux catégories. La première regroupe les partis du courant nationaliste notamment les plus en vue sur l’échiquier politique à l’exemple du FLN et du RND et dont l’action est inspirée du programme du Président de la République et ses acquis indéniables en termes de stabilité et de développement tous azimuts.

La seconde catégorie est ce que l’on nomme « camp de l’opposition » dont l’alternative en matière de changement est comme entourée d’un flou inénarrable. Entre l’une et l’autre catégorie, ce qui semble intéresser au plus haut degré le citoyen, c’est surtout l’amélioration de son vécu social et notamment la préservation de son pouvoir d’achat. Sur ce plan, il vient d’être rassuré une fois de plus par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, qui a fait savoir à partir d’Annaba que la préservation du pouvoir d’achat des Algériens est « une ligne rouge à ne pas franchir ».

Karim Aoudia