Etats-Unis : Décès de l'écrivain Paula Fox à 93 ans

L'écrivaine américaine Paula Fox, notamment connue pour ses livres pour enfants, est décédée à New York, à l'âge de 93 ans, a annoncé sa fille Linda Carroll-Barraud au New York Times dimanche. Paula Fox avait notamment obtenu en 1974 la médaille Newbery, le plus élevé des prix en termes de littérature pour enfants, pour son livre Le voyage du négrier", sur la traite des Noirs. En 1978, elle s'était vue décerner le prix Hans Christian Andersen pour l'ensemble de son œuvre à destination des enfants. Au cours de sa carrière, elle a écrit plus d'une vingtaine de livres pour enfants et six romans pour adultes, tous centrés sur le thème de la décrépitude des choses, que ce soit au sein de la famille, en termes de santé ou en amour. (APS)