Le Coin du copiste : Ait Menguellat fait l’actualité

Le barde de la chanson kabyle a battu le record de la longévité avec des textes et des mélodies restées dans les années 70 mémorables pour tous les fans de l’interprète de Djamila et de l’inoubliable Talt ayam (Trois jours). Celui dont le répertoire et le style de vie est comparable à celui de la chanson à textes français, Georges Brassens, sera en concert à Alger à partir du 24 mars pour fêter ses 50 ans de carrière. Tous les regards sont braqués ces jours-ci sur le barde kabyle qui s’est fait le héraut de la sagesse ainsi que des us et coutumes de sa communauté en apportant à tous ses admirateurs la quintessence et la lumière d’un verbe ciselé avec pleine de philosophie et de poésie , particulièrement avec le bouquet de chansons sentimentales qui parlent avec une belle profondeur d’esprit d’amours contrariées et de la beauté des femmes. Il faut dire que les apparitions de l’interprète sur scène juché sur sa guitare sèche s’accompagnant de seulement deux musiciens face à un public qui l’applaudit chaleureusement à chaque représentation dans une salle archicomble, ont eut largement le temps de sceller entre l’artiste et ses nombreux fans une histoire d’amour réciproque qui dure depuis près d’un demi siècle, une relation de fidélité et d’estime qui se vivifie à chaque sortie d’un nouvel album. A propos de chansons, il faut savoir que l’ensemble des textes d’Ait Menguellet depuis ses débuts à ce jour, ont fait l’objet d’une publication récente signée par une universitaire qui a analysé leur forme et relevé un certain nombre de thématiques récurrentes dans l’œuvre monumentale du chanteur. Organisé par l’Office National des Droits d’auteurs et des droits voisins (ONDA), le concert se tiendra au niveau de la Coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Dely Ibrahim), le 24 mars 2017 à 18h.L’interprète de a dughalen et autres Nigh as, célébrera pour l’occasion ses 50 ans de carrière, en compagnie de son public, toujours nombreux, ainsi que des guests. Si le prix du ticket devrait être de 1.000 DA, les points de vente n’ont pas été pour leur part dévoilés à l’heure où nous écrivons.

L. Graba