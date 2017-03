Note de lecture, Défis démocratiques et affirmation nationale (Algérie 1900-1962) : l’affirmation nationale

Ce livre historique de 502 pages, paru en octobre 2016, aux éditions Chihab retrace la partie allant de 1900 à 1962 de l’histoire de l’Algérie. Baptisé "Défis démocratiques et affirmation nationale" est un travail collectif qui a été coordonné par quatre auteurs, chercheurs historiens et spécialistes français et algériens. Ces spécialistes de l'histoire ont tous répondu présent pour conjuguer leurs compétences et converger leur savoir dans un seul livre.

Il s'agit de deux Algériennes, Afifa Brerehi et Naget Khadda, tous deux professeurs de littérature française à l'Université d'Alger, et deux Français, Christian Phéline, historien et Agnès Spiquel, spécialiste d'Albert Camus. Ce livre intéressant comprend une trentaine d'articles, chacun d'un spécialiste différent. Ces articles brossent un tableau général de l'activité sociale et idéologique en Algérie durant l'époque coloniale. Les chercheurs à l'origine de cet ouvrage ont voulu démontrer que toutes les spécialités de l'activité sociale (littérature cinéma, journalisme, scoutisme…) avaient comme objectif de montrer comment dans plusieurs lieux d'activités durant la période coloniale en Algérie, il y avait des débats qui essayaient de promouvoir les idées démocratiques et de contrecarrer les idées colonialistes. Ces textes réunis donnent à lire et tentent de montrer aussi la réalité sociale, politique et idéologique qui était très complexe à cette époque. Ils rappellent, en outre, que l'Algérie n'était pas une société en noir et blanc, mais une société qui, malgré la domination coloniale, avait des aspirations à la liberté et à l'égalité à tous les niveaux. Parmi les nombreuses contributions qui composent cet ouvrage, on y trouvera un texte important de Djanina Messali-Benkelfat intitulé « Les défis démocratiques de Messali Hadj, vus à travers la publication « Le Parlement algérien (1939) ». En plus des quatre auteurs coordinateurs du livre, on trouve une trentaine de chercheurs et de spécialistes (historiens, anthropologues, sociologues etc.) qui rayonnent dans le domaine. Bien qu'il n'apporte rien de fondamentalement nouveau car tous ces chercheurs ont déjà publié leurs propres travaux et réflexions individuelles, le livre contribue toutefois à donner des précisions très utiles. « Quand on a sollicité les chercheurs afin qu'ils contribuent à cet ouvrage, l'objectif était justement de mettre des travaux de différentes spécialités en résonance les uns avec les autres pour créer un écho de ce qui se faisait à cette époque dans la société algérienne », avait expliqué Naget Khadda.

Christian Phéline, l'un des quatre chercheurs à l'origine du livre, est un historien qui travaille sur l'histoire de l'Algérie coloniale un peu sous l'angle de l'activité judiciaire. Ce passionné d'histoire travaille aussi sur Camus et la politique algérienne. Comme autant de défis à la dépossession et à l’inégalité coloniale, bien des combats que l’on peut qualifier de « démocratiques » ont été menés dans l’Algérie sous domination française par des membres des deux communautés, ensemble ou séparément. Nés du refus des discriminations comme de l’irrépressible aspiration individuelle et collective à se faire reconnaître, à s’exprimer, à s’organiser, à s’émanciper, ils ont investi tout à la fois l’activité sociale et professionnelle, les formes diverses de l’art et de la culture, l’espace civique et politique. D’espoirs en déconvenues, d’échecs en nouvelles formes d’action, autant de mobilisations qui, conduites au nom d’un idéal républicain ouvertement bafoué pour le plus grand nombre, ou en quête d’une identité algérienne à retrouver / à construire, auront ouvert la voie à l’affirmation nationale. Sans prétendre à l’exhaustivité, ce volume rassemble une trentaine d’études, d’une focale plus ou moins resserrée, dues à des chercheurs de spécialités et de convictions diverses, représentant au moins trois générations et venues des deux rives de la Méditerranée, ou d’encore ailleurs. Ils illustrent la variété des pistes s’ouvrant dans ce vaste chantier que reste l’histoire de la colonisation et des forces qui se sont dressées contre elle. A interroger le cheminement obstiné de la revendication démocratique dans un contexte aussi oppressif, de tels travaux en appellent, chacun à sa manière, au pouvoir des idées, à l’acceptation du pluralisme et de la tolérance et au défi qu’en toutes circonstances, des hommes et des femmes savent relever pour plus de liberté. Sihem Oubraham