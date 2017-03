Tourisme : 17 hôtels et stations thermales seront rénovés

Quelques 70 hôtels et stations thermales sont en cours de réalisation à travers le pays, a annoncé jeudi dernier M. Lazhar Bounafaâ, PDG du groupe « hôtellerie, tourisme et thermalisme », lors d’une visite de travail et d’inspection à la station balnéaire de Hammam Righa, dans la wilaya de Aïn Defla. Selon le site Internet de la Radio algérienne, plus de 100 milliards DA ont été mobilisés pour cet important projet de rénovation qui touchera des hôtels comme El-Aurassi, El Djazaïr, Es-Safir ainsi que 17 autres établissements hôteliers et stations thermales, situés dans le Sud du pays, notamment », a-t-il ajouté. L’opération répond à un programme visant à opérer la réhabilitation d’anciens établissements dont la réputation a dépassé, parfois, les frontières nationales, dira M. Bounafaâ, avant de préciser que l’objectif du groupe « hôtellerie, tourisme et thermalisme » est axé sur la modernisation des stations thermales afin de les mettre aux normes internationales. Il a ensuite abordé le cas de la station thermale de Hammam Righa, en annonçant qu’une enveloppe de près de 4 milliards DA, lui a été allouée pour sa rénovation « afin de lui permettre de jouer un plus grand rôle en matière de tourisme climatique et développement local».

Implantée sur le mont Zaccar, à quelques 100 km, à l’ouest de la capitale, la station est célèbre pour la qualité de son eau. Inaugurée en 1976, la station thermale de Hammam Righa, n’a connu depuis cette date aucune opération de réhabilitation, rappelle t- on.

Il y a lieu de rappeler que 20 établissements hôteliers de la wilaya d’Alger, relevant du secteur public, font actuellement l’objet d’importants travaux de réhabilitation en vue de les adapter aux normes internationales et assurer des prestations de qualité aux touristes, a déclaré à la presse dernièrement M. Salah Benakmoum, directeur du tourisme de la wilaya d’Alger. Dans ce contexte, il a cité en exemple les entreprises de gestion touristique et hôtelière de Zéralda et de Sidi Fredj, le centre de thalassothérapie ainsi que l’entreprise de gestion touristique du Centre, qui ont entamé l’année dernière d’importants travaux de rénovation et de développement de leurs structures. Le responsable du secteur du tourisme de la wilaya a assuré que les travaux de réhabilitation qui dureront quelque 24 mois, permettront aux hôtels de Sidi Fredj, Zéralda et au centre de thalassothérapie d’ouvrir leurs portes et de renouer avec leurs activités en 2018. M. Benakmoum a ensuite ajouté que 60 nouveaux projets ont également été lancés pour renforcer le parc hôtelier et augmenter ses capacités d’accueil de 12.000 lits supplémentaires, permettant d’offrir des opportunités d’emploi à 8000 nouveaux travailleurs. D’autre part, ces opérations de modernisation du secteur du tourisme s’inscrivent dans le cadre des démarches des pouvoirs publics visant à faire du tourisme une source appréciable de revenus et un moyen de promouvoir concrètement la destination Algérie. Avec 182 hôtels, le parc hôtelier de la capitale dispose d’une capacité d’accueil de 20.000 lits et emploie quelque 9000 personnes, rappelle t-on.

Mourad A.