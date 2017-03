Journée mondiale des droits des consommateurs : Quand le numérique s’invite

Le droit de choisir et de connaître le contenu du produit acheté, c’est grosso modo le principe sur lequel repose la journée mondiale des droits de consommateurs qui coïncide, depuis 1983, avec le 15 mars de chaque année.

L’Algérie, à l’instar des autres pays de la planète, n’est pas en reste et compte célébrer comme il se doit, cet événement en mettant en place via le ministère du Commerce, un riche programme de prévention et de sensibilisation en direction de ses consommateurs. Placée sous le thème de « Les droits des consommateurs à l’ère du numérique », cette manifestation qui implique également le mouvement associatif vise en effet à « protéger » la santé et les intérêts des consommateurs, à « promouvoir » la culture de consommation dans notre pays en vue « d’asseoir » une dynamique basée sur les principes de la concertation et de la coordination avec les différents acteurs concernés par la protection des consommateurs.

A cette occasion, plusieurs activités sont programmées tout au long de la journée du 15 mars mais aussi avant cette date dont des émissions radiophoniques quotidiennes qui seront animées par les représentants des services extérieurs et les associations de protection des consommateurs.

Il est question également de l’organisation de stands d’exposition, des journées portes ouvertes, des concours et autres prix, à l’exemple du celui du meilleur dessin ou caricature ayant trait au thème de la journée mondiale des droits de consommateurs. Pour cibler le maximum de personnes, des dépliants et des affiches portant des messages de sensibilisation seront distribués au grand public.

Et comme le thème de la journée a trait au numérique, les opérateurs de téléphonie mobile sont naturellement partie prenante à travers la diffusion et l’envoi par Mobilis, Djezzy et Ooredoo de millions de sms en direction de leurs abonnés. Parmi les textos que les consommateurs algériens vont recevoir ces jours-ci, signés pour information par le ministère du Commerce, citons quelque uns. « Faites attention aux conséquences d’une mauvaise utilisation de l’Internet », « Prenez soin de veiller à ce que votre jeune enfant utilise avec modération l’Internet », « Je suis attentif quand je fais des recherches sur Internet. Les informations que je trouve ne sont pas toutes vraies » ou encore « Attention au vol d’identité numérique. Une photo récupérée sur un réseau social peut être modifiée, détournée à l’insu de son propriétaire ». Autant d’appels à la vigilance et à la prudence qui cadrent parfaitement avec le thème de la journée mondiale des Droits de consommateurs.

Célébrée donc depuis 1983, la journée mondiale des Droits des consommateurs est l’occasion de mettre en avant les droits fondamentaux de tous les consommateurs et de souligner toute l’importance du respect et de la protection de ces droits. Elle trouve son origine dans la déclaration de l’ancien président des Etats-Unis d’Amérique, John F. Kennedy, faite en 1963, qui indique quatre droits fondamentaux du consommateur, en l’occurrence ceux liés à la sécurité, à l’information, au choix du produit ainsi qu’à l’écoute.



De Kennedy, à l’ONU, que de chemin parcouru !



Quelques années plus tard, l’association internationale des consommateurs (Consumers International) est née. Un mouvement qui prend à branle bas le combat de la protection desconsommateurs en ajoutant quatre autres droits. Il s’agit des droits à la satisfaction des besoins de base, à la réparation, à l’éducation et enfin un environnement sain. Ainsi, les huit droits réunis font l’objet d’un travail incessant de la part de « Consumers international » et de groupes de consommateurs à travers le monde. En avril 1985, et après une dizaine d’années de dur lobbying exercé par, entre autres, l’association internationale des consommateurs, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Charte de protection du consommateur des Nations unies, qui a repris au passage les principes des huit droits du consommateur et fournis un schéma pour le « renforcement » des politiques nationales de protection des consommateurs.

Depuis, les droits des consommateurs se sont consolidés et davantage de lois et de ressources existent pour défendre leurs intérêts, notamment dans les pays développés. Car dans le tiers-monde, la situation est loin d’être parfaite. On peut citer à ce propos le cas de l’Algérie dont les consommateurs sont souvent malmenés et leurs droits bafoués, la faute à des abus observés ici et là. SAM



Les droits du consommateur en 8 points



Le droit à la satisfaction des besoins de base. Avoir accès aux biens et services essentiels de base : nourriture adéquate, vêtements, logement, soins de santé, éducation, services publics, eau et hygiène

Le droit à la sécurité. Être protégé contre les produits, les processus de fabrication et les services qui menacent la santé ou la vie.

Le droit à être informé. Que l’on donne les informations nécessaires pour pouvoir faire un choix avisé et être protégé contre les publicités et les labels malhonnêtes ou trompeurs

Le droit de choisir. Etre capable de faire un choix à partir d’une série de produits et services offerts à des prix compétitifs avec l’assurance d’une qualité satisfaisante.

Le droit d’être entendu. Avoir les intérêts du consommateur représentés dans la conception et l’exécution des politiques gouvernementales et dans le développement des produits et des services.

Le droit à la réparation. Recevoir une prise en compte honnête des plaintes justifiées comprenant une compensation pour un manque de représentation, des biens défectueux ou des services insatisfaisants.

Le droit à l’éducation du consommateur. Acquérir le savoir et les aptitudes nécessaires pour être informés, pour faire des choix de biens et de services en confiance, tout en étant conscient des droits fondamentaux et des responsabilités du consommateur et comment agir sur celles-ci.

Le droit à un environnement sain. Vivre et travailler dans un environnement qui ne menace pas le bien-être des générations présentes et futures.

