Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat : Au diapason des technologies de pointe

L’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat (ENPEI), baptisée du nom du chahid Badji-Mokhtar, sise à Rouiba, a ouvert ses grandes portes, hier, dans le cadre d’une visite guidée au profit des différents représentants de la presse nationale.

Journalistes, photographes et cameramen ont d’emblée, exprimé leur admiration devant les capacités et structures du prestigieux établissement doté des derniers moyens technologiques et pédagogiques. Un établissement placé sous la tutelle du ministère de la Défense nationale et, pédagogiquement, de celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Dans ce contexte, la vue des appareils ultra modernes mis à la disposition des étudiants donnent un aperçu de la qualité de l’enseignement et de la formation dispensés. « Cette journée s’inscrit dans le cadre du plan de communication du ministère de la Défense nationale (MDN) pour l’an 2017. Une démarche qui vise à donner aux citoyens un aperçu sur l’organisation de la formation au sein de cette école supérieure de renom, sur les moyens pédagogiques mis à la disposition de notre établissement, les moyens didactiques d'enseignement ainsi que les conditions d'études et de vie des élèves officiers », a indiqué le général Chérif Adnane.

Dans son allocution donnée à cette occasion, le directeur général de l'École, M. Adnane, a affirmé que «l'école dispose de tous les moyens matériels et humains nécessaires, conformes aux standards internationaux, grâce au soutien continu du général de Corps d'armée « l’ENPEI est une école qui offre toutes les conditions pour réussir et devenir une élite de la nation » a-t-il expliqué aux représentants des médias Selon le haut responsable de l’ANP « Le commandement a décidé de créer cette école qui représente la locomotive de la formation de l’élite du pays et lui donner une formation de qualité par tous les moyens : équipements scientifiques, moyens pédagogiques, installations et conditions de vie », a-t-il fait savoir. Une information que confirme le directeur général de l’école : « Seul le mérite compte », en effet, on apprend, dans ce sens, de l’accès à cette prestigieuse institution est ouvert sur concours aux candidats célibataires des deux sexes remplissant les conditions définies au préalable, dont notamment celle d’être titulaire du baccalauréat scientifique de l’année d’admission avec la mention minimum « assez bien ». « Chaque année 400 élèves sont sélectionnés parmi plus de 1.400 candidats ayant obtenu les meilleures moyennes au baccalauréat pour intégrer l’ENPEI », a-t-il révélé. Toute en assurant que le concours tout est anonyme et codé depuis du début jusqu’à la fin des études.

M. Chérif Adnane a indiqué qu’après cette formation préparatoire de trois ans, « les étudiants et les étudiantes vont continuer leur cursus dans des écoles militaires supérieures afin d’obtenir un diplôme d’ingénieur d’État dans différentes spécialités scientifiques et techniques ».

M. Chérif Adnane a indiqué qu'après cette formation préparatoire de trois ans, « les étudiants et les étudiantes vont continuer leur cursus dans des écoles militaires supérieures afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur d'État dans différentes spécialités scientifiques et techniques ».

Le directeur de l'école a également mis l'accent sur les différents programmes d'études théoriques et pratiques dispensés aux étudiants de la promotion sortante au cours de leur formation.

Le régime des études est l’internat, le lieu de résidence de l’étudiant est à seulement quelques encablures de l’école. « Cette manière de faire vise notamment à créer un climat de camaraderie, de respect, de solidarité et d’entraide et à lui faciliter l’adaptation et l’intégration dans le milieu des études », explique le général. « Avec de tels moyens, poursuit-il, l’école ne peut récolter que des résultats excellents. Les étudiants sortis de l’ENPEI ont été meilleurs là où ils ont eu à concourir en Algérie ou à l’étranger. Ils ont réussi leur passage dans les écoles polytechniques les plus prestigieuses outre Méditerranée. Au niveau de l’Ecole polytechnique d’El Harrach, ils ont été les majors de promotion dans toutes les spécialités ».

Par ailleurs, nous avons eu à nous entretenir avec certains d’entre eux, filles et garçons, qui ont fait part, de la belle opportunité qui leur a été offerte, de faire partie de cette école qui met à leur disposition toutes les commodités mais aussi de belles perspectives pour leur carrière.

Cette prestigieuse école militaire, créée en 1998, est dotée d’équipements pédagogiques de pointe, et réunit les conditions optimales pour la réalisation d’un pôle universitaire d’excellence entièrement tourné vers l’avenir.

Sarah A. Benali Cherif