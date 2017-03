M. Bouchouareb : « Doubler la valeur ajoutée du secteur minier »

Pas moins de « 15 milliards de dollars US » en termes d’investissement seront injectés dans le secteur des mines pour la période 2016-2021. Des investissements d’envergure, qui engendreront « la création de d’environ 12.000 à 16.000 emplois directs et entre 30.000 et 40.000 indirects », c’est ce qu’a affirmé M. Abdesselam Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines, dans un entretien accordé à un quotidien de la presse nationale. Il précisera à l’occasion, que l’Algérie se lancera le mois courant, ou au maximum, au mois d’avril, dans la production du phosphate.

Lors de ces dernières sorties médiatiques le ministre avait annoncé à maintes reprises que « l’année 2017 allait être l’année des mines », surtout depuis que le Président de la République a remis ensemble le secteur des mines et celui de l’industrie qui, selon le ministre, était un « signal fort d’aller vers une industrie minière forte au service de l’industrie nationale ». Afin de mettre en avant la stratégie et la politique minières des pouvoirs publics dans la diversification économique pour pallier la baisse substantielle des prix des barils de pétrole ces dernières années, Abdesselam Bouchouareb soulignera que ledit secteur est en train de se mettre « progressivement dans la dynamique industrielle pour satisfaire les besoins du marché national en substances minérales ». Pour lui, très prochainement l’Algérie ne procédera point à l’importation de minéraux industriels qui seront produits dans les usines algériennes, ce qui est un point très positif et fort prometteur pour le secteur. De ce fait, l’objectif principal de cette politique minière réfléchie est incontestablement « d’assurer l’équilibre de notre balance commerciale en matière de produits miniers et de travailler à réduire les importations », lancera le ministre. Et d’ajouter que la même stratégie « participe graduellement et activement à l’accroissement des capacités d’exportation à travers un véritable programme de réhabilitation et de modernisation de l’outil de production ». Pour Abdesselam Bouchouareb, le secteur des mines doit générer une plus grande plus-value, d’autan plus que le pays « dispose en abondance à la fois du minerai et du gaz, ce sont des atouts ». « L’exportation à l’état brut des minerais doit cesser. En 2017, nous projetons de doubler la valeur ajoutée créée par le secteur des mines. Les mines sont l’exemple-type du secteur qui s’inscrit par excellence dans la politique d’import-substitution et de promotion des exportations hors hydrocarbures…», a également affirmé le membre du gouvernement. L’industrie automobile figurant au premier rang de la politique industrielle nationale depuis 2014 et la concrétisation jusqu’à présent de trois projets (Renault, Hyundai et Volkswagen prochainement) en attendant quatre autres à l’étude, le ministre déclarera que les pouvoirs publics œuvrent à « construire une filière automobile intégrée », et non se contenter uniquement du « montage qui n’est pas viable à long terme, mais c’est une étape d’apprentissage et transitoire nécessaire », selon lui. Et de poursuivre que l’Algérie n’a pas « non plus vocation à devenir un centre de chaînes de montage sans valeur ajoutée localisée ».

Le ministre rappellera cependant l’importance du taux d’intégration dans l’industrie automobile, tout en soulignant que le Groupe Volkswagen et Renault Production Algérie ont bien voulu « cédé la licence de production gratuitement en y ajoutant l’engagement de transporter via la compagnie nationale CNAN. Cela représente entre 700 et 1.000 euros/véhicule ». Pour les projets en discussion le ministre n’a rien voulu révéler « confidentialité oblige ». A propos des textes d’application du nouveau code des investissements, le premier responsable du secteur de l’industrie précisera que pour leur « majorité ils ont été approuvés en réunion du gouvernement et sont en phase de signature pour publication ». Plus explicite, il dira qu’il s’agit « des projets de décrets exécutifs fixant les listes négatives, les seuils d’éligibilité et les modalités d’application des avantages aux différents types d’investissement…».

Evoquant le secteur de la sidérurgie, notamment le redémarrage du complexe d’El-Hadjar, le membre du gouvernement précisera que « l’Etat n’intervient pas dans le financement ». Le budget n’est pas sollicité et le milliard de dollars est un plan d’investissement pluriannuel financé par un crédit bancaire remboursable avec, en première phase, un investissement de 600 millions USD. Selon le ministre, aujourd’hui, au niveau du complexe tout est « automatisé et se fait par commande avec une salle de contrôle ultramoderne dotée de logiciels nouveaux ». Et c’est avec satisfaction qu’il annoncera que « le Haut Fourneau a été rénové à hauteur de 80% ». Aussi, grâce à cet investissement porteur, l’Etat prévoit de doubler la capacité de production de l’usine de cet important complexe sidérurgique pour porter ses capacités de production de 1 million de tonnes, à 2,2 millions de tonnes par an à l’horizon 2020.

Mohamed Mendaci