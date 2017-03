Tripartite : préservation des acquis sociaux

Les participants à la 20e rencontre tripartite (gouvernement-UGTA-patronat), tenue lundi à Annaba, ont réaffirmé leur soutien à la politique des pouvoirs publics visant une relance économique vigoureuse et porteuse de croissance, mais sans toucher au modèle social de l'Etat algérien.

Ainsi, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a affirmé lors de son allocution que l’encouragement de l’investissement et de la création d’activité seront confortés, tout en continuant la politique sociale de l’Etat à travers les transferts sociaux. Il s'agit donc de "pérenniser le modèle social fondé sur la solidarité entre les générations et les catégories sociales et la poursuite des programmes publics", a soutenu le Premier ministre. Le gouvernement est parvenu, en effet, "à stabiliser le cadre macroéconomique sans pratiquer une politique d'austérité, et a privilégié la recherche constante de la croissance et de la création de richesses à la gestion comptable froide et cynique", souligne M. Sellal.

Toutefois, les éléments de conjoncture commandent de rester "vigilants" sur le plan budgétaire afin de soutenir la gestion de la vie socio-économique du pays, affirme-t-il, lors des travaux de cette réunion.

L'Etat doit donc "concrétiser l'impératif de justice sociale", poursuit M. Sellal qui a appelé par ailleurs à faire face aux "tentatives de déstabilisation" de l'Algérie qui commence à enregistrer les premiers résultats de sa démarche de renouveau économique et social. Insistant encore une fois sur le caractère social de l'Etat algérien, le Premier ministre a déclaré à la clôture de la rencontre que la préservation du pouvoir d'achat des citoyens était une "ligne rouge à ne pas franchir". Il a plaidé aussi pour une réhabilitation de la "valeur du travail", tout en renforçant les partenariats public-privé, susceptible, selon lui, d'"accroître le volume de la production nationale".

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, tout en soulignant que le tripartite est un "acquis" de la démocratie algérienne, a rappelé que cette rencontre avait permis de faire le point sur l'évolution des principaux indicateurs de l'économie nationale après la mise en œuvre du nouveau modèle pour la croissance et pour explorer des "voies nouvelles et innovantes" pour soutenir et promouvoir la production nationale.

Présidée par le Premier ministre, cette réunion s'inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans son message à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la création de l'UGTA et du 46e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures.

Précisément, dans ce message, le Président Bouteflika avait exhorté les partenaires à mettre l'Algérie à l'abri de la crise financière, à travers "une relance solide et multidimensionnelle aux fins de remettre sur rails le processus de construction de l'économie nationale, une économie libérée de l'hégémonie des hydrocarbures et diversifiée à l'image de la diversification des capacités agricoles, touristiques, minières, industrielles et autres de notre pays". De son côté, le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi-Saïd, a estimé que cette réunion tripartite constitue une "démarche civilisationnelle" qui demeure importante pour la stabilité sociale.

Selon M. Sidi-Saïd, la conjoncture économique actuelle impose un renforcement de la confiance en l’entreprise, publique ou privée, pour l’asseoir définitivement en tant qu’acteur du développement.

"Le moment était venu pour favoriser l’éclosion d’une dynamique d’investisseurs innovants et de porteurs de projets ambitieux pour faciliter la ré-industrialisation de l’Algérie", note-t-il.

Les présidents des organisations patronales ont rappelé de leur côté leur soutien aux mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise des prix des hydrocarbures, tout en louant les "avancées considérables" réalisées dans le cadre de la politique économique qui encourage l’investissement productif et l’exportation hors hydrocarbures.

Ils ont réitéré leurs propositions se rapportant à la réforme de l’administration, au financement de l’investissement, au foncier industriel rappelant la nécessité de mettre en œuvre la nouvelle vision économique pour assurer les meilleures conditions de développement pour l’entreprise.

La tripartite a été également l'occasion d'annoncer l'institution d'un comité de veille chargé du suivi et du développement des investissements. Placé sous l'autorité du Premier ministre, ce comité de veille a pour mission de suivre les actions d'investissement, de proposer l'ensemble des voies et moyens devant concourir au développement de l'acte d'investir en Algérie.

Cette nouvelle structure sera chargée également d'anticiper sur toutes les difficultés pouvant surgir et freiner la politique nationale d'investissement et d'être interactif pour proposer des actions et solutions de facilitation.

A l'issue des travaux et des débats de cette réunion, les participants ont convenu "de renforcer et d'encourager les instruments alternatifs et innovants de financement de l'économie, à l'instar du marché financier et du partenariat, qui constituent un levier important dans le domaine de l'investissement".

En matière de création d'activités, ils ont recommandé d'éviter le recours à la duplication d'activités similaires et le phénomène de saturation enregistré dans certaines filières. (APS)

-------------//////////////////

Les conditions de la relance industrielle



C’est à partir d’Annaba, où s’est tenue la 20e tripartite, qu’a été réaffirmé le besoin impérieux de placer l’entreprise au cœur de la politique économique du gouvernement. La mise en œuvre depuis près d’une année du nouveau modèle de croissance, s’inscrit dans ce chapitre. Deux revendications ont émergé : en finir avec certaines pratiques bureaucratiques, décentraliser l’administration. Autrement dit, restituer, comme le revendique l’Ugta, à l’entreprise ses titres de noblesse, à son manager, aussi. La nouvelle politique industrielle sur le point d’entrer dans sa phase opérationnelle, va marquer la fin du « tutorat » de l’Etat sur les entreprises publiques.

Les participants à la tripartite ont été unanimes à affirmer que ce redressement de l’industrie doit être placé sur une trajectoire inaltérable pour permettre au pays de rompre graduellement avec l’importation. S’ajoute l’impératif de favoriser l’éclosion d’une dynamique d’investisseurs innovants et de porteurs de projets ambitieux pour faciliter la ré-industrialisation de l’Algérie.

Présidant les travaux de cette réunion, le Premier ministre a préconisé aux investisseurs d’être sélectifs dans leurs choix, à savoir s’orienter vers des branches qui présentent un fort potentiel de développement et qui sont portées par le marché international.

En effet, l’objectif principal de la politique nationale du développement économique est à double plan : relever le taux de participation du secteur industriel dans l’économie nationale et de faire émerger des entreprises viables et productives capables de se hisser à la hauteur des exigences de qualité et de coût des marché national et extérieur. Dans le plan d'action du gouvernement 2015-2019, est relevée la nécessité de parvenir à un taux de croissance considérable notamment dans le secteur de l’industrie. Le terrain de cette relance industrielle est balisé. Aux projets d’envergure dans l’automobile, avec tout récemment l’implantation de Volkswagen en Algérie, la sidérurgie, la pétrochimie, l’agroalimentaire, s’ajoutent le coup d’accélérateur de l’industrie militaire qui passera, en 2018, à l’exportation.

Dans cette optique, l’on précise que le nouveau modèle de croissance est, entre autres, fondé sur cette diversification de l’économie, plus que jamais impérative.

La redynamisation des grands projets structurants permettront à coup sûr d’insuffler une nouvelle dynamique aux différentes branches industrielles et les PME tout en développant la sous-traitance.

L’autre mesure qui s’impose a trait aux facilitations à accorder aux entreprises pour accéder au foncier industriel. A ce sujet, un vaste programme de réalisation de 42 parcs industriels à travers 34 wilayas en vue de désengorger la pression exercée sur ce type de foncier qui sera mis en œuvre. Les travaux de réalisation de 31 de ces parcs seront lancés dès septembre prochain et devront être réceptionnés avant la fin de l'année.

Doté d'une enveloppe financière totale de 88 milliards de DA, ce programme de 42 parcs industriels devra être parachevé en 2017.

Fouad Irnatene