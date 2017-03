Championnat arabe des clubs : Les 12 formations participantes connues

Les 12 clubs devant prendre part au Championnat arabe des clubs de football dans sa nouvelle formule, sont désormais connus, a annoncé lundi l'Union arabe de football (UAFA) sur son site officiel. Il s'agit de El-Nasr (Arabie Saoudite), Al-Ain (Emirats arabes Unis), El-Fayçali (Jordanie), Naft Wassat (Irak), Al-Ahd (Liban), Al-Hilal (Arabie Saoudite), NA Hussein-Dey (Algérie), ES Tunis (Tunisie), Zamalek (Egypte), FUS Rabat (Maroc), Al-Ahly (Egypte), et Al-Merriekh (Soudan), précise la même source. Le représentant algérien, le NAHD prend part à ce Championnat arabe en sa qualité de finaliste de la Coupe d'Algérie. La cérémonie du tirage au sort sera organisée au Caire le samedi 6 mai 2017. Les 12 clubs qualifiés seront répartis en trois groupes de quatre. Le tournoi final sera organisé en Egypte du 22 juillet 2017 (match d'ouverture) au 5 août 2017 (finale du tournoi) dans les villes du Caire et d'Alexandrie. L'UAFA a désigné trois enceintes pour abriter les matchs de cette compétition : stade du Caire, stade de la défense aérienne (Le Caire), et stade international d'Alexandrie (Bordj Al Arab). L'instance dirigeante du football arabe a fixé la période du 9 mars au 9 juillet pour l'enregistrement des joueurs devant participer à ce rendez-vous.