Dopage-Taskforce : Frankie Fredericks remplacé

Le Namibien, Frankie Fredericks, a été remplacé au sein du groupe de travail de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) sur la réintégration de l'athlétisme russe accusé de dopage institutionnalisé, a indiqué l'instance. "J'ai décidé de quitter la Taskforce pour que l'intégrité de son travail ne soit pas remis en question, après les allégations contre moi dans Le Monde", a expliqué Fredericks, actuel président de la Commission d'évaluation des jeux Olympiques-2024, cité dans un communiqué de l'IAAF. Président honoraire de la commission des athlètes de l'IAAF, Fredericks, est remplacé par l'ancien sauteur en hauteur slovène Rozle Prezelj comme représentant des athlètes au sein de la Taskforce sur la Russie. "Il est important que la mission de cette Taskforce soit vue comme libre et équitable, sans influence extérieure", a ajouté Fredericks. Dans un article daté du samedi 4 mars, le quotidien français Le Monde avance que Frankie Fredericks a reçu un versement de 299.300 dollars le jour même de l'attribution des jeux Olympiques par le Comité international olympique (CIO) à Rio, le 2 octobre 2009 à Copenhague. Frankie Fredericks assure que ce versement a été réalisé "conformément à un contrat daté du 11 mars 2007", "pour services rendus entre 2007 et 2011", et que le paiement "n'a rien à voir avec les jeux Olympiques".