Rafle / Tournoi international d'Alger : Razzia des athlètes de la Ligue d'Alger

Les joueurs et joueuses des clubs d'Alger de rafle ont dominé les compétitions du tournoi international (garçons et filles) qui s'est clôturé, dimanche soir, à l'École supérieure de l'hôtellerie d'Aïn Bénian (Alger) avec les différentes finales (simple, doublette et triplette). Le tournoi, baptisé "Alger la Blanche", a enregistré la participation de 70 athlètes de neuf pays : Algérie (5 clubs), Libye (2 clubs), Turquie (3 clubs), France (2), Mali, Burkina Faso, Cameroun, Niger et Italie. Dans l'épreuve par équipes, le titre est revenu à l'Algérie avec deux médailles d'or, deux argent et une bronze, devant la Libye, la France et la Turquie. Dans l'épreuve de triplette, la médaille d'or a été remportée par le trio algérien, Ahmed Triaki, Ali Maazouz et Sif El Islam Belhouchette, vainqueur devant une autre triplette algérienne.

Pour leur part, les soeurs, Aissioui Lamia et Amel, ont offert à l'Algérie le titre de l'épreuve du double, devant la France et une autre doublette algérienne, alors que le sacre en simple est revenu à la Libye, devant l'Algérie et l'Italie. L'Algérie était représentée au tournoi international de rafle avec les clubs du Nadi Chabab Sahel El Marsa (JSM), Mouloudia Bordj El Bahri (MBB), Nadi Amel Rouiba (NAR), Panoramic Ain Taya, Oussoud Bordj El Bahri (OBB) et Chabab Riadi El Djazair Chati (CREC). "On a assisté durant quatre jours de compétitions à des parties de bon niveau, surtout avec la présence de joueurs des deux rives méditerranéennes. Nos athlètes étaient exemplaires et à la hauteur de nos prévisions. Ils sont à féliciter et l'événement est à renouveler à l'avenir, avec la participation de plus de pays", a déclaré à l'APS, Mohamed Naiel Zaîtri, président de la Ligue algéroise de rafle et billard (LARB), organisatrice de l'événement, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger et la Fédération. Les hôtes de l'Algérie ont bénéficié lundi d'un riche programme touristique afin d'admirer la beauté de beaucoup de monuments et paysages de l'Algérie.

De l'avis des participants, le rendez-vous était une "réussite totale sur le plan sportif et logistique", grâce aux moyens mis en place et aussi l'engagement des membres du comité d'organisation pour son succès. "Je pense qu'on n'a pas lésiné sur les moyens. Tout s'est déroulé dans les normes et selon le programme élaboré depuis quatre mois. Cette réussite nous encourage à continuer sur cette dynamique pour perpétuer ce genre de rendez-vous, très bénéfique pour les athlètes et aussi les organisateurs", a expliqué Zaîtri.