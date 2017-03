Boxe/Championnat arabe (juniors) : Aït-Beka, Aghilas, Mazigh et Benaamane en finale

Les boxeurs algériens, Aït-Beka Salim (49 kg), Chebah Aghilas (52 kg), Mounir Benaamane (69 kg) et Mazigh Aidel (56 kg),se sont qualifiés en finale des championnats arabes juniors, organisés du 5 au 9 mars au Caire en Egypte avec la participation de treize pays arabes dont l'Algérie. À pied d'oeuvre depuis samedi au Caire, la sélection algérienne est représentée dans ces joutes arabes par huit boxeurs, conduits par l'expérimenté Aït-Beka Salim (49 Kg).

Outre l'Algérie et l'Egypte (pays organisateur), 11 pays arabes prennent part aux championnats arabes de boxe : Emirats arabes Unis (EAU), Arabie Saoudite, Qatar, Yemen, Libye, Palestine, Syrie, Liban, Soudan, Tunisie et Maroc. Les finales auront lieu, aujourd’hui, mercredi au Complexe olympique Al-Maadi du Caire.