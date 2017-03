France : Boudebouz parmi les cinq présélectionnés

L'international algérien de Montpellier, Ryad Boudebouz, figure parmi les cinq présélectionnés pour le titre de meilleur joueur du mois de février de Ligue-1 française, dévoilés par l'Union nationale de footballeurs professionnels (UNFP). Au cours du mois de février, le meneur de jeu algérien a joué 450 minutes avec à la clé 4 passes décisives, selon la même source. L'Algérien, qui a raté la dernière Coupe d'Afrique des nations-2017 au Gabon à cause d'une blessure, totalise 8 buts et 6 passes décisives depuis l'entame de la saison, ce qui fait de lui un des joueurs les plus prolifiques du MHSC, mais aussi des plus convoités. Les quatre autres présélectionnés pour le titre de joueur du mois de février sont Kylian Mbappe, son coéquipier Radamel Falcao (Monaco), Marco Verratti (PSG) et Memphis Depay (Lyon).

Les trois finalistes seront connus lundi soir.