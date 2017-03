Ligue des champions (1/16eS aller) : Le RC Kadiogo en forme

L'adversaire de l'USM Alger en 16es de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, le RC Kadiogo, a le vent en poupe avant son déplacement à Alger en vue du match aller entre les deux équipes samedi (20h30) au stade Omar-Hamadi, comme l'atteste sa large victoire ce week-end face à ASFA Yennega (4-0), dans le cadre de la 14e journée du championnat du Burkina Faso.

Ce succès, le neuvième de la saison du RC Kadiogo, lui permet de rester en tête du classement avec 29 points, devançant de trois unités le dauphin USFA ; encore mieux, Kadiogo compte encore deux matchs en moins. En fait, l'adversaire de l'USMA est en train de réussir un parcours de champion. Outre ses 9 victoires, il compte deux nuls, alors qu'il n'a perdu qu'une seule fois. Kadiogo détient aussi la meilleure attaque du championnat de son pays avec 19 buts marqués, contre 5 encaissés, synonyme de deuxième meilleure défense. L'entraîneur de l'USMA, le Belge, Paul Put, qui connaît assez bien cet adversaire pour avoir travaillé lors des dernières années au Burkina Faso en tant que coach des Etalons, devra ainsi se méfier de son antagoniste.

Les Rouge et Noir de la capitale, exemptés du tour préliminaire et qui viennent de s'en sortir avec un nul du big derby algérois contre le MC Alger

(2-2), abordent la prestigieuse compétition continentale inter-clubs avec l'ambition de décrocher leur premier trophée continental dans l'histoire, eux qui étaient passés à côté d'un exploit lorsqu'ils ont perdu la finale de la Ligue des champions en 2015 face au TP Mazembe (RD Congo).



Des billets moins chers pour les supporters de l'USMA et du MCA



Les directions de l'USM Alger et du MC Alger ont décidé de revoir à la baisse les prix des billets d'entrée au stade en vue des matchs aller, respectivement des 16es de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football et de la Coupe de la Confédération (CAF), prévus le week-end prochain, a appris l'APS auprès des deux clubs de la capitale. Les supporters de l'USMA pourront s'offrir le ticket du match face au RC Kadiogo (Burkina Faso) prévu samedi prochain au stade Omar-Hamadi (20h30) pour la somme de 400 DA, soit une réduction de 100 DA. La diminution du côté du MCA est plus significative, puisque les supporters du Doyen bénéficieront de 200 DA de rabais soit un tarif de 300 DA pour le ticket du match contre le FC Renaissance (RD Congo),vendredi prochain au stade 5-Juillet (20h45). Le prix des billets du derby de la capitale disputé samedi dernier au stade 5-Juillet (2-2) comptant pour la 22e journée du championnat de Ligue-1 Mobilis de football était vendus 500 DA, ce qui n'a pas été du goût des supporters des deux équipes.