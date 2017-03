Dans la lucarne : Des clubs de tous les Algériens

Depuis l’indépendance du pays en 1962, le football algérien a été quelque peu introverti en n’utilisant que les joueurs du patelin ou de la ville où le club évolue. Une situation, qui a été malheureusement valable durant aussi bien les années 60 que 70. C’est vrai qu’il y avait des exceptions à la règle, puisqu’on y trouvait de très bons joueurs venant aussi bien de l’Est que de l’Ouest algérien pour jouer au sein de clubs du Centre et vice-versa. Il est clair qu’on peut constater que les exemples ne sont pas nombreux, mais il y avait pas mal de cas comme Draoui (JSMS), Naïm, Tayeb Amrous (JSM Bordj Menaïel), Koussim (ESS), Mattem, Douadi, Boukadoum, Markovic, Zemour… qui ont évolué respectivement au MCA, CRB, JSK, WA Tlemcen , USMA. On peut se contenter de ces exemples. Car il en existe, même s’ils se comptent sur les doigts d’une seule main. Le fait de ramener des joueurs de l’extérieur de la ville ou du club était quelque chose de réel, mais on ne le faisait pas d’une manière massive, comme c’est le cas aujourd’hui. On peut dire qu’on constate, depuis quelques décades, une grande émancipation et ouverture de l’espace footballistique entre clubs. Il n’y a plus, a priori, de

« frontières » entre les uns et les autres, même si on appartient au même pays et on défend le même emblème national. Il est certain que le pays durant les années 90 avait vécu une situation pour le moins unique dans les annales mondiales. Ce qui avait occasionné bien des désagréments et aussi des douleurs au peuple algérien, mais aussi aux supporters qui ont continué à suivre, malgré tout, les rencontres de football. Durant ces années de « braise et de souffrances », on a changé de politique et nos clubs avaient commencé à faire appel à des joueurs en provenance de régions différentes. On a tous pris conscience de la nécessité d’ouvrir grand les portes aux joueurs des autres régions du pays. Il fallait, d’une certaine façon, lutter, à sa manière, contre le « régionalisme » et la division entre Algériens ayant les mêmes sensibilités, les mêmes croyances et aussi la même langue ou presque. C’était, faut t-il insister un peu plus, une très bonne chose prise par certains présidents de clubs afin de ne pas renforcer le cloisonnement et surtout l’exclusion. Ils sont tous Algériens et on doit agir de la même manière à l’égard de tous. En football, le « passeport », le vrai, c’est le talent du joueur. Le reste ne doit pas être pris en ligne de compte. Les clubs depuis ont vu leur niveau connaître une certaine amélioration. Et le football n’a pas connu d’arrêt grâce à cette entraide des uns et des autres. La volonté et la compréhension de tous ont été finalement payantes. Aujourd’hui, curieusement, certains veulent qu’on retourne à la case départ. Ils ont estimé que « si certaines équipes ne font plus de très bons résultats et qu’elles sont menacées par la relégation, c’est à cause du fait qu’elles ne ramènent plus exclusivement les joueurs évoluant dans la ville du club en question ». Ils veulent que les présidents de clubs de l’élite ne ramènent plus de joueurs venant de l’extérieur de la région. Ils se trompent, lorsqu’ils disent que c’est la cause de la régression de certaines équipes qui étaient, il n’y a pas longtemps, au devant de la scène, pour ne pas dire autre chose. On cherche à faire « capoter » les années d’efforts pour que l’Algérie soit un pays vivable pour tous. A l’instar de « l’arrêt Bosman » en Europe, on ne veut pas « ligoter » et limiter les déplacements et la circulation des personnes d’une ville à une autre. Le droit du travail est assuré par tous et non pas par seulement les joueurs habitant la ville du club ainsi considéré. Les efforts effectués et déployés par des bénévoles du football ne doivent pas rester vains. La liberté de circulation et d’opter pour le club de son choix doit rester sacrée pour nos joueurs. Tous contre le repli sur soi et le retour en arrière !

Hamid Gharbi