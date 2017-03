JSK : Départ aujourd’hui des Canaris au Congo : Stage de préparation au CTN de Sidi Moussa

Très mal en point en championnat où l’équipe patauge, avec une avant-dernière place catastrophique pour le club le plus titré du football national, la JSK effectuera aujourd’hui un long déplacement au Congo-Brazzaville, pour y disputer samedi le match aller comptant pour le 2e tour éliminatoire de la Coupe de la CAF (16e de finale).

Les Canaris prendront place à bord d’un avion affrété par la compagnie aérienne Tassili Airlines. Le président Mohand-Chérif Hannachi a tout ficelé à ce propos. Le déplacement de la JSK sera donc pris en charge par les autorités. Les camarades d’Asselah affronteront ce samedi à 16h00 l’équipe de l’Etoile du Congo, au stade de Brazzaville. Un sérieux adversaire aux potentialités réelles dont la JSK devra se méfier.

Par ailleurs, ayant concédé une lourde défaite face à la lanterne rouge, le MO Béjaià, sur le terrain de ce dernier, vendredi passé, les Kabyles ont repris le chemin des entraînements lundi à Alger, après avoir bénéficié de deux journées de repos. Cela afin d’éloigner le groupe de la pression des supporters, très en colère de voir la JSK logée à si mauvaise enseigne et qui se permet en plus d’être ridiculisée par le Mouloudia de Bgayet, dernier au classement ! Le staff technique a programmé un mini-stage de deux jours, qui s’est déroulé au Centre technique national de Sidi Moussa (CTN). La FAF ayant répondu favorablement à la sollicitation de la direction du club à ce propos. Mebarki and Co se sont ainsi entraînés et ils ont préparé le rendez-vous face à l’Etoile du Congo dans une totale sérénité. Le duo Rahmouni-Moussouni a fait en sorte de retaper le moral des joueurs et de les sensibiliser sur la situation délicate qui prévaut à la JSK, pour les amener à redoubler d’effort et à réagir positivement lors des rencontres à venir. Les coaches ont tenu d’ailleurs une réunion avec les joueurs lundi pour les mettre devant leurs responsabilités présentes et à venir quant à l’impératif de faire le maximum afin de sauver la JSK de la relégation, qui la menace plus que jamais en championnat. Ils ont essayé de comprendre les raisons ayant conduit à la déroute de Béjaià, surtout que tout a été minutieusement préparé pour aborder ce match-là dans les meilleures conditions. Rahmouni et Moussouni sont à la recherche de solutions adéquates afin de faire redémarrer la machine et tirer l’équipe vers l’avant. Cette dernière doit réapprendre à gagner. Le président Mohand-Chérif Hannachi incombe la responsabilité des déboires techniques de la JSK aux joueurs, qui, selon lui, ne se montrent pas à la hauteur du standing du club dont ils défendent les couleurs. Présent à Sidi Moussa, il leur a tenu un discours clair et les a mis devant leurs responsabilités. «Même avec une prime conséquente de 20 millions de centimes que je vous ai promis en cas de victoire, vous n’avez pas été capable de le faire.

A présent, sachez que le devenir de la JSK est entre vos mains. On doit tout faire pour sauver le club. Prenez vos responsabilités et montrez-vous à la hauteur de ce grand club, à la riche histoire et au palmarès détonnant que lui envient beaucoup d’autres. On attend énormément de vous», a-t-il tenu à leur dire. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, Hannachi a fait savoir que ce n’est pas l’objectif de la JSK cette saison du fait de sa situation complexe en championnat, mais qu’il faudra malgré tout faire de telle manière à honorer le football algérien. Priorité donc au sauvetage de l’équipe et à son maintien en Ligue 1 professionnelle. A rappeler que la JSK est le seul club à n’avoir jamais rétrogradé depuis son accession parmi l’élite du football national en 1968. A noter que Ferhani, Redouani et Boulaouidet, retenus en EN A’, ont manqué la séance de la reprise. Boulaouidet blessé a ensuite été autorisé à quitter le stage de la sélection A’. Il est pris en charge par le staff médical des Verts qui l’a autorisé à rejoindre son club. Absent lors du derby, il sera sans nul doute ménagé par la JSK. Il ne devrait pas prendre part à la rencontre face à l’Etoile du Congo samedi, contrairement à Ferhani et Redouani qui ont rejoint hier soir le groupe kabyle et joueront contre les Congolais.

Mohamed-Amine Azouz