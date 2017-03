Législatives du 4 mai, ministère de l’Intérieur : « 1.088 listes de candidature déposées »

Les cadres du ministère de l’Intérieur et le président de la HIISE s’accordent à dire que l’opération de dépôt des candidatures s’est déroulée dans de «bonnes conditions».

Quelque 1.088 listes de candidats à la députation sont en compétition pour le prochain scrutin législatif fixé pour le 4 mai prochain, sous réserve de leur validation dans les 10 jours suivants par les services du ministère de l’Intérieur. Ce chiffre totalisant le bilan préliminaire de l’opération de dépôt de listes de candidatures, achevée ce dimanche à minuit, a été révélé hier par les cadres du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Lors d’une conférence de presse conjointement animée par M. Amara Lakhdar, DG intérimaire des libertés publiques et des affaires juridiques, et M. Seddini Abderrahmane, inspecteur général dudit département, ces deux responsables ont fait part de plus amples détails se rapportant, d’une part, à l’opération de dépôt des candidatures, et relatifs, d’autre part, à l’assainissement du fichier électoral. Les 1.088 listes de candidatures se répartissent en 796 listes déposées par les partis politiques, 128 listes confectionnées suivant la logique des alliances entres les formations politiques majoritairement islamistes et 146 listes établies par les candidats indépendants, selon le décompte énuméré par M. Amara. Les alliances sont au nombre de trois. Une première constituée entre le MSP et le Front de changement, une deuxième regroupant les partis Ennahdha, El-Adala et El-Bina, et une troisième alliance qui réunit six partis politiques. Les 1.088 listes de candidats comprennent aussi quelque 65 listes confectionnées au niveau de la communauté nationale à l’étranger. Le nombre définitif de candidats sera arrêté «au moment opportun», dit encore M. Amara, c’est-à- dire dans un délai de dix jours suivant l’achèvement de l’opération de dépôt des listes de candidatures requise par la loi pour l’examen final de l’ensemble de ces mêmes listes. «Le nombre de candidats dépend du nombre de sièges à pourvoir au niveau de l’APN qui diffère, quant à lui, d’une circonscription à une autre», ajoute le même responsable. M. Amara affirme que toutes les listes de candidatures déposées au niveau des services relevant du ministère de l’Intérieur ont été réceptionnées, en présence d’un huissier de justice.

De son côté, l’inspecteur général du même département ministériel, M. Seddini Abderrahmane, a déclaré qu’au lendemain de la convocation du corps électoral par le Président de la République, quelque 2.389 dossiers de candidature pour les législatives ont été retirés. Il met par ailleurs l’accent sur la série de mesures décidées par le ministère à même de faciliter au mieux l’opération de dépôt des listes au profit de l’ensemble des postulants, y compris ceux concernés par la collecte de 250 signatures (20 à l’étranger) nécessaires pour prétendre à un siège à l’APN.



Un corps électoral de plus de 23 millions d’inscrits



Les deux responsables ont insisté sur le déroulement, dans «de bonnes conditions», de l’opération de dépôt de listes de candidatures qui n’a été émaillée d’aucun incident qui mériterait d’être souligné. Quant au fichier électoral dont la nouveauté relative à son assainissement se rapporte à l’introduction des moyens technologiques pour une efficacité et une maîtrise de cette opération, il faut ressortir un corps électoral qui se chiffre à 23.276.550 inscrits au terme de l’opération de révision annuelle effectuée en octobre. La révision exceptionnelle engagée en prévision des législatives s’achèvera le 19 de ce mois, indiquent les deux cadres du ministère de l’Intérieur. «Nous n’avons aucun problème vis-à vis du ficher électoral en matière de contrôle ; nous disposons désormais d’un partenaire qu’est la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) dotée constitutionnellement de larges prérogatives», dit l’ inspecteur général du ministère de l’ Intérieur. Contacté hier, le président de la HIISE a soutenu, par ailleurs, que le processus électoral évolue d’une manière «très satisfaisante». «Aucune anomalie, pas la moindre dérive ne sont à signaler», a-t-il appuyé.

Le président de la HIISE a tenu à préciser que l’opération de dépôt des listes de candidatures s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans le respect de la loi. «Je suis l’allié de ceux qui adhèrent à la loi», dit M. Derbal, qui rappelle ainsi que la Haute instance qu’il préside est intransigeante sur le respect de la légalité, «garant indéniable» de la réussite des élections. À une question au sujet des ministres-candidats, M. Derbal a déclaré qu’ils sont «les bienvenus», assurant que les concernés «seront exemplaires en matière de respect des lois».

Par ailleurs, on apprend de la conférence de presse tenue hier au siège du ministère de l’Intérieur, que le FLN, le RND et TAJ ont déposé des listes de candidatures dans 25 daïras, le MPA dans 48, le PT dans 41 et le FFS dans 35 daïras. Le nombre total des partis en lice est de 63 auxquels s’ajoutent les formations politiques qui ont constitué des alliances.

Karim Aoudia