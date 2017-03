M. GRINE : « Une évaluation du professionnalisme des médias »

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a estimé, hier à Mostaganem, que les prochaines législatives constitueront une occasion pour savoir si « la liberté d’expression, responsable et professionnelle, loin de l’injure, la diffamation et l’invective, a été atteinte ».«Les prochaines élections législatives seront un véritable test pour la presse algérienne et pour les chaînes de télévision dotées de bureaux, agréées et non agréées », a déclaré le ministre, lors d’un point de presse, à l’issue d’une cérémonie de signature de trois conventions concernant la formation des chargés de la communication des collectivités locales et des directions de l’exécutif de la wilaya de Mostaganem. « À l’issue de cette échéance, nous jugerons si ces médias ont fait preuve de professionnalisme et de responsabilité, loin de l’injure, de la diffamation et de l’invective », a-t-il ajouté. M. Grine a fait savoir que de nombreuses chaînes de télévision non agréées avaient déposé leur dossier auprès de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), appelant les télévisions privées à « ne pas semer la discorde ». Il a annoncé dans ce contexte que « des agréments leur (les chaînes, ndlr) seront délivrés après les élections » du 4 mai 2017. S’agissant de l’Autorité de régulation de la presse écrite, il a précisé qu’elle sera installée « au cours de l’année 2017 ». Par ailleurs, le ministre a abordé le volet formation, rappelant que son département a organisé, depuis 2014, plus de 50 conférences-formation à travers plusieurs wilayas du pays. « Nous sommes sur la bonne voie », s’est-il félicité, tout en relevant une réduction de cas de diffamations, d’injures et de rumeurs dans la presse. Il est à rappeler que les trois conventions, signées entre la wilaya de Mostaganem (administration locale) et l’université Abdelhamid-Ben-Badis portent sur la formation des chargés de la communication, alors que celles signées par la wilaya, Radio-Mostaganem et la station régionale d’Oran de la télévision nationale concernent la prise en charge de stages pratiques. Dans ce cadre, le ministre s’est félicité de cette initiative locale, appelant à sa généralisation à travers toutes les wilayas. Il a rappelé que son ministère a déjà organisé deux sessions de formation au profit des chargés de la communication. Il a également insisté sur la nécessité, pour les chargés de la communication, de répondre aux sollicitations des citoyens et de mettre à la disposition des journalistes, des informations vérifiées et crédibles. Par ailleurs, M. Grine a relevé « la nouvelle dynamique » et la stratégie de communication adoptée par la wilaya de Mostaganem qui se basent sur le recours aux réseaux sociaux pour prendre en charge les préoccupations des citoyens. Auparavant, le ministre, accompagné des directeurs généraux de l’APS, de l’ENTV, du CNRS et de TDA, respectivement Abdelhamid Kacha, Toufik Khelladi, Chaâbane Lounakel et Chawki Sahnine, a procédé à la pose de la première pierre du nouveau siège de « Radio-Mostaganem », sis au niveau de la cité 5-Juillet-1962.

Le futur siège comportera un studio pour la diffusion des programmes, un autre pour la production, une salle pour le montage et deux autres pour la rédaction, ainsi que d’autres installations techniques et administratives.

Le projet d’un coût de 60 millions DA est financé par la wilaya sur son propre budget, a-t-on expliqué, lors de sa présentation. Lors de cette visite, M. Grine a animé une rencontre sur les ondes de Radio-Mostaganem, comme il a suivi, à l’université de Mostaganem, une présentation sur les moyens de communication utilisés par les administrations locales, pour informer les citoyens et répondre à leurs préoccupations.



Les journalistes jouissent d’une liberté d’expression « absolue »



Les journalistes jouissent d’une « liberté d’expression absolue » qui doit être préservée par la formation, a affirmé hier à Relizane M. Hamid Grine qui a souligné que la formation est susceptible de garantir une « liberté d’expression absolue » mettant fin à la diffamation, l’invective et toutes autres choses négatives. Le ministre a mis l’accent sur l’importance des conférences nationales organisées par son département depuis décembre 2014 en vue d’assurer une formation idoine aux normes professionnelles permettant aux journalistes de donner une information sûre et vérifiée au citoyen. « Nous avons relevé que certains journaux ne donnent pas une information vérifiée (diffamation et invective) et la plupart du temps des citoyens croient à cette information qui conduit à la rumeur et sème la fitna dans la société », a-t-il déclaré.

Dans sa communication intitulée « les mass médias face à l’extrémisme : la radio du Coran comme modèle », le directeur de cette chaîne radiophonique, Aissa Hamdi, a affirmé la capacité de différents médias à servir les affaires du pays, à immuniser le citoyen et à faire face à l’extrémisme et au terrorisme avec efficacité. Le conférencier a mis en garde contre l’utilisation, par plusieurs organisations extrémistes et terroristes, de chaînes sur youtube diffusant des milliers de vidéos qui affectent l’esprit des internautes et altèrent leur personnalité, dans le but de recruter des jeunes. Il a appelé à présenter des spots publicitaires sur la référence religieuse en Algérie, à investir dans le legs religieux, culturel et intellectuel, les manuscrits et les zaouias à travers la réalisation de grandes œuvres visant à attacher les générations à leur identité et à leur religion modérée.



Régression des cas d’invective et de diffamation



Animant une émission en direct sur les ondes de la radio régionale de Relizane, le ministre a souligné que les cas de diffamation et d’injures « ont actuellement nettement diminué par rapport aux cinq dernières années. » « La formation contribue à éviter ce genre pratiques néfastes », a-t-il affirmé, ajoutant que « sans formation aucune amélioration ne peut s’opérer dans l’exercice journalistique. » M. Grine a indiqué que son département ministériel œuvre à la concrétisation du professionnalisme comme recommandé par le Président de la République. Il a signalé, par ailleurs, la remise de plus de 4.600 cartes professionnelles aux journalistes. Le ministre a appelé la presse algérienne à se hisser à la hauteur de la liberté d’expression lors des prochaines élections législatives. D’autre part, Hamid Grine a déploré la disparition de journaux pour des raisons financières et manque de publicité, déclarant que certains avaient créé des journaux uniquement pour gagner de l’argent. (APS)