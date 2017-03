Mme Aïcha Tagabou à Sétif : L’artisanat créneau porteur

Mme Aïcha Tagabou, ministre déléguée auprès du ministre de l’Aménagement du territoire, du Tourisme et de l’Artisanat, chargée de l’Artisanat, a présidé, hier à Sétif, les festivités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la femme.

La ministre, accompagnée du wali et du président de l’APW, s’est d’abord rendue à la Chambre d’artisanat et des métiers où elle s’est enquise des activités déployées par cette structure qui compte 14.980 artisans inscrits activant dans différents domaines et induisant plus de 34.800 postes d’emploi. En parcourant les différents indicateurs exposés au titre, notamment de cette activité et des artisanats recensés, la ministre établira la nécessité d’encourager et de relever davantage le nombre des artisanes et le porter au moins au niveau du taux national qui est de l’ordre de 30%.

Comme elle s’intéressera particulièrement au volet inhérent à la formation et s’entretiendra longuement avec les femmes sur les différents espaces de cette Chambre d’artisanat, les encourageant à mettre à profit les différents mécanismes d’incitation au niveau de l’ANSEJ et de l’ANGEM pour la réalisation de leurs projets. Elle consacrera une grande écoute aux préoccupations qui lui seront exposées alors qu’elle visitait les espaces de ces 34 exposantes de plusieurs wilayas, et ne manquera pas de faire état du jumelage entre les Chambres d’artisanat qui, dit-elle, constitue aussi une opportunité pour la consolidation de l’œuvre engagée dans la wilaya de Sétif et l’accompagnement des artisans.

La ministre, qui visitera plusieurs ateliers féminins, dit aussi l’intérêt accordé à la frange des personnes aux besoins spécifiques au titre de leur intégration sociale et professionnelle. À la cité Hachemi, la ministre visite l’atelier école d’un privé spécialisé dans la céramique. Visiblement intéressés par ce projet, la ministre et le wali encourageront ce jeune promoteur à aller dans le sens de l’investissement et placer la formation au cœur de son projet. À la maison de la Culture et dans une ambiance de baroud et de sraoui, Aïcha Tagabou inaugure un autre Salon consacré à la femme créative.

En parcourant les 42 stands mis en place par l’UNFA et le secteur de la culture, la ministre, qui consacrera le même intérêt aux artisanes et autres femmes qu’elle encouragera, reviendra sur tous ces aspects importants liés à la formation technique, à l’accompagnement et aux dispositifs mis en place par l’État.

F. Zoghbi