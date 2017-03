Hausse des prix des fruits et légumes : « Retour bientôt à la situation d’équilibre »

«Dès la mise sur le marché des premières récoltes saisonnières, les prix des fruits et légumes frais, qui connaissent actuellement une nette hausse, vont revenir à leur situation d'équilibre», a rassuré le directeur de la régulation et du développement de la production céréalière auprès du ministère de l’Agriculture, en marge de la journée de sensibilisation à la campagne céréalière. M. Chérif Omari a justifié cette hausse des prix par le fait, qu’actuellement, on est dans une période d'arrière-saison (soudure), où l’on consomme toujours les récoltes de l'hiver. «Mais, à partir du mois d'avril, on aura les nouvelles récoltes précoces de la saison», a-t-il expliqué. Selon lui, les prix des fruits et légumes, essentiellement la pomme de terre et l'ail, vont bientôt revenir à leur situation d'équilibre, notamment avec les mesures prises par les pouvoirs publics, pour assurer l'équilibre sur le marché national, ajoutant que tous les indicateurs en termes de production sont satisfaisants. «Les récoltes enregistrées à ce jour sont très encourageantes, et les indicateurs en termes de production sont positifs. On a même enregistré des volumes plus importants que l'année précédente, notamment pour la pomme de terre», dit-il. Concernant la pomme de terre, M. Omari a signalé que la production du Sud est largement suffisante. «Au nord du pays, nous sommes en pleine récolte de la pomme de terre de primeur, surtout à Alger, Boumerdès, Tipasa, Skikda et à Mostaganem», s’est-il réjoui. Quant à l'ail, le responsable a également assuré que les prix allaient baisser, dès la mise sur le marché de sa récolte primeur dans les prochains jours, et que le secteur s'attend cette année à une importante production de l'ail sur une superficie qui dépasse les 10.000 hectares, contribuant à baisser son importation. S'agissant des pommes, il a tablé sur une production de 500.000 tonnes qui sera récoltée à partir du mois de juin. Cependant, le directeur de la régulation et du développement des produits agricoles a fait savoir que pour couvrir les besoins du marché en ce fruits, durant la période de soudure, le ministère attend actuellement les quotas d'importation qui seront attribués aux importateurs historiques, le temps d'avoir la récolte nationale.

S. A. B. C.