Mme Faraoun réunit les directeurs de wilaya : Une meilleure écoute de l’usager

La ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Imane-Houda Faraoun, a exhorté les responsables locaux relevant de son secteur à jouer «pleinement» leur rôle pour l’amélioration du service public, indique un communiqué de ce ministère. Mme Faraoun intervenait, lors d’une réunion d’évaluation et de coordination avec les cadres de son secteur regroupant les responsables des structures centrales, ainsi que les directeurs des 48 wilayas, tenue dimanche au siège de son département ministériel. Dans son intervention, la ministre a rappelé à ses responsables locaux que les directions de wilaya constituent un «prolongement naturel» de l’administration centrale au niveau local, tout en les exhortant à «jouer pleinement leur rôle pour l’exécution des missions confiées par l’État à leur département et qui visent, dans leur ensemble, l’amélioration du service public qui relève de leur champ de compétence, ainsi que l’accès aux différentes prestations de télécommunication».

La ministre a exigé de chaque directeur de «procéder, sans délai, à l’élaboration d’une cartographie détaillée englobant les données relatives aux installations du secteur de la Poste et des TIC dans la wilaya de leur compétence», relève le communiqué. «Les responsables des services déconcentrés ont été rappelés à l’effet de tenir informée, régulièrement, l’administration centrale, des statistiques relatives aux taux de couverture en services poste et télécommunications, aux taux de satisfaction des usagers, aux insuffisances et aux besoins de chaque wilaya, et de proposer toutes actions susceptibles d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en général», précise la même source, ajoutant que «des instructions fermes ont été données aux directeurs de wilaya à l’effet d’investir le terrain et de mesurer, réellement, la situation du secteur». «Il ne suffit pas de se contenter de recueillir les informations transmises par les opérateurs, il y a lieu de se déplacer dans les différentes localités afin d’évaluer les réalisations du secteur, de relever les insuffisances et de faire les propositions idoines pour y remédier», a insisté la ministre.

Tout au long de cette journée de coordination, les échanges qui ont eu lieu ont porté, notamment, sur «l’infrastructure et les indicateurs TIC, la société de l’information, le volet postal, la gestion administrative et financière des DWPTIC, la réorganisation des directions de wilaya, ainsi que la gestion du patrimoine du secteur», note le communiqué. «Ces questions ont suscité des débats où les responsables locaux ont exposé, à la ministre, les difficultés rencontrées au quotidien dans l’accomplissement des missions qui leurs sont dévolues», indique le ministère, qui ajoute que «des éclaircissements et des orientations ont été donnés aux responsables locaux sur l’ensemble des questions évoquées». À l’issue des travaux, la ministre «s’est félicitée de la tenue de cette rencontre et a invité l’ensemble de ses cadres à redoubler d’efforts pour mener à bien les missions confiées par l’État, à son département». (APS)