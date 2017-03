Décès du moudjahid Mohamed Bouhafsi : Le Président Bouteflika salue sa bravoure et sa constance

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Mohamed Bouhafsi, décédé hier matin, dans lequel il a salué la bravoure et la constance du défunt durant la Révolution de Libération.

«J’ai appris avec tristesse le décès du moudjahid et président de l'Association des grands invalides de la guerre de Libération, Mohamed Bouhafsi, puisse Dieu le Tout-Puissant lui accorder Sa miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis", a écrit le Président de la République dans son message. "C'est une perte cruelle que celle d'un des représentants de la génération de Novembre qui a voué sa jeunesse pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité de la patrie et qui ont lutté avec bravoure et constance contre l'occupant", ajoute le Président Bouteflika qui rappelle que le défunt avait transcendé sa douleur lorsqu'il perdit un membre (dans l'explosion d'une mine) et ne renonça guère à la lutte pour chasser l'occupant du pays. Le Chef de l'Etat a rappelé le parcours combattant du défunt puis sa contribution à l'édification de l'Etat national au lendemain de l'indépendance.

Le défunt qui est resté fidèle à ses principes s'est attelé à la sauvegarde du legs de nos glorieux martyrs en s'investissant notamment dans la défense des droits des grands invalides de notre victorieuse guerre de Libération. Le Président de la République a enfin assuré la famille de Mohamed Bouhafsi, ses proches et ses compagnons d'armes de sa compassion fraternelle implorant Dieu de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste Paradis et d'assister les siens en cette douloureuse épreuve. (APS)

--------------/////////////////

Une vie de sacrifices

Le parcours du regretté moudjahid Mohamed Bouhafsi, décédé hier matin dans un hôpital de la banlieue parisienne à l’âge de 81 ans, suite à une longue maladie, a été jalonné de sacrifices et d’héroïsme. Après avoir participé à la lutte contre le colonisateur français, il se consacra après l’indépendance au service des grands invalides de la guerre de Libération nationale, présidant l’association de cette catégorie sociale. Le défunt moudjahid rejoignit les rangs de la Glorieuse Révolution algérienne en 1954 en adhérant au groupe des fidaïne de France où il prit part à plusieurs opérations fidaie et fut pourchassé par la police et les services secrets français. Ces opérations ayant subi de lourds revers aux forces coloniales faisaient la « une » des journaux français de l’époque. Le commandement de la Révolution avait accordé alors à Bouhafsi de regagner le Maroc en passant par l’Allemagne et l’Espagne. Au Maroc, il rallia les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) et dans une bataille aux frontières algéro-marocaines, il perdit sa jambe gauche en marchant sur une mine plantée par l’occupant. Sa jambe droite avait été également criblée de balles. Après l’indépendance, il fonda l’Association nationale des grands invalides de la guerre, en 1991, avec pour siège à Oran, prenant en charge les préoccupations de cette catégorie de moudjahidine. Cette association nationale a constitué un espace propice pour les invalides de la guerre de Libération dont les moudjahidine et moudjahidate leur assurant une prise en charge médicale notamment à travers son centre d’appareillages orthopédiques, nonobstant d’autres avantages sociaux. En outre, elle a contribué à la conservation de la mémoire collective nationale et à l’écriture de l’histoire de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 à travers des colloques et des conférences sur la lutte de l’Armée de libération nationale (ALN). Selon le chargé d’information de cette association, le moudjahid défunt sera inhumé au cimetière d’Ain El Beida, Oran, après le rapatriement de sa dépouille.