En présence de personnalités politiques nationales : Abderrahmane Hadj Salah inhumé au cimetière de Dély Ibrahim

Le moudjahid Abderrahmane Hadj Salah, président de l’Académie algérienne de langue arabe, a été inhumé hier, au cimetière de Dely Ibrahim (Alger), en présence de personnalités politiques nationales dont le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, ainsi que des cadres de l’Etat, des moudjahidine, des amis et des élèves du défunt.

Dans une oraison funèbre, un des élèves du moudjahid a estimé que l’Algérie « perd avec la disparition de Abderrahmane Hadj Salah un éminent professeur de linguistique moderne, réputé pour son analyse perspicace de la théorie linguistique d’al-Khalil », rappelant le riche parcours historique du défunt et les sacrifices qu’il a consentis pour adapter la langue arabe aux développements technologiques.

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait adressé, dimanche, un message de condoléances à la famille du moudjahid Abderrahmane Hadj Salah, dans lequel il a rendu hommage au défunt pour son précieux apport au service du militantisme national et son œuvre dans le domaine du savoir et de la connaissance. Le Chef de l’Etat a mis en avant les ouvrages scientifiques et de recherches critiques et techniques qui ont enrichi la sphère culturelle de notre pays au profit des générations montantes et qui constituent des références incontournables pour les chercheurs dans le domaine de la linguistique.