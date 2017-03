Le ministre français de l’Intérieur en visite en Algérie : Développer davantage la coopération

Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Le Roux, effectue aujourd’hui une visite de travail en Algérie, a-t-on appris auprès du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales. Au cours de cette visite, le ministre français et son homologue algérien, Noureddine Bedoui, feront le point sur l'état de la coopération entre les deux pays et les moyens de la développer davantage et assisteront au lancement d'un projet de jumelage (P3A) d'appui au renforcement des capacités de la Protection civile algérienne, en collaboration avec la France et l'Espagne. Au cours de son séjour, le ministre français sera reçu par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et s'entretiendra avec le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohammed Aïssa, selon le programme de cette visite. Cette visite fait suite à celle effectuée il y a 4 mois par M. Bedoui à Paris. Lors de sa visite à Paris les 9 et 10 novembre, M. Bedoui avait, notamment, visité l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP) qui est à la fois une école d'ingénieurs et un laboratoire de recherche sur les problématiques urbaines. Un mémorandum d'entente avait été signé pour établir un partenariat entre l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris et la future Ecole des ingénieurs de Tlemcen, qui sera spécialisée dans les domaines urbanistiques des collectivités locales. La visite avait vu aussi l'installation d'un groupe de travail algéro-français sur la fiscalité locale, en vue d'explorer, dans une première phase, toutes les possibilités d'échange d'expériences pour pouvoir déterminer les actions de partenariat dans ce domaine. M. Bedoui avait évoqué, en outre, avec le ministre français de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, jugée d'un "très bon niveau" et avait convenu avec son homologue de "consolider davantage" la coopération en matière de lutte contre la criminalité et la cybercriminalité.