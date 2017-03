Dans un contexte économique difficile, la concertation entre gouvernement, patronat et syndicat, dans le cadre des rencontres cycliques, dont cette 20e réunion tripartite, s’avère indispensable pour préserver le climat social et les droits des salariés. Il convient de rappeler que c’est grâce à la concertation que le gouvernement a pu éviter des problèmes, aboutir à un consensus et instaurer de nouvelles relations, l’objectif étant de relever tous ensemble le défi de la croissance, de l’emploi et de l’investissement dans la perspective de la diversification de l’économie, jusque-là dépendante du pétrole, principale richesse du pays. Cette fois aussi, l’occasion a été saisie par le Premier ministre pour exprimer clairement sa conviction que la diversification est la seule façon de sortir l’économie algérienne de la crise, en érigeant le redressement industriel en priorité nationale absolue. Aussi lors des précédentes tripartites il a été clairement établi que la réalisation d’une économie nationale plus inclusive et équitable impose un système productif qui crée suffisamment de richesses et d’emplois pour les différents groupes de la société, un système fiscal juste et équitable permettant la correction des inégalités et un système de protection sociale plus juste. Pour que le secteur privé joue un rôle essentiel dans la création des richesses et de l’emploi, engagement a été pris de faire croître, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de croissance, la production et la productivité, développer l’entrepreneuriat, faciliter les affaires, lever les entraves multiples, élargir les domaines où intervient le secteur privé, diversifier les sources de financement, développer le cadre institutionnel et instaurer des relations de partenariat avec le secteur public. A maintes occasions le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a souligné que l’augmentation des investissements, l’amélioration et la promotion de la production nationale, la promotion de l’emploi, la réduction des inégalités et l’amélioration des conditions de vie et de travail, la préservation du pouvoir d’achat et son amélioration ne trouveront de solutions viables et fiables qu’au moyen d’un dialogue social. Il a toujours défendu un dialogue social adapté à la réalité, qui impose d’atteindre des niveaux élevés de productivité et une capacité de résister aux problèmes conjoncturels. Dans ce sens, cette 20e rencontre tripartite permettra de discuter des choix, de redéfinir des priorités et de proposer des solutions ou pistes de solutions pour répondre aux défis économiques et sociaux les plus importants auxquels est confronté le pays, particulièrement au cours de ces deux dernières années. Certes, notre économie est prise en étau, la conjoncture économique est à la peine et le moral des ménages et le commerce sont en berne, pourtant le pays résiste relativement bien aux turbulences provoquées par la chute des prix du pétrole. Ainsi, en cette période pré-électorale, l’intérêt du débat sur la situation économique est reconnu. Les grands enjeux économiques et sociaux, devraient susciter plus d’attention. Si certains dressent un tableau d’un avenir à risques et plus incertain que jamais et avancent que le pays est au milieu du gué, d’autres qui résistent au pessimisme ne cachent pas leur espoir de voir le pays enclencher un nouveau cycle de croissance.

Farid Bouyahia