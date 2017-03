Le chiffre du jour : Le Brent à plus de 55 dollars

Les prix du pétrole baissaient hier en cours d’échanges européens, dans le sillage de la baisse des prévisions de la croissance chinoise et sur un marché attentif aux productions russe et libyenne. A la mi-journée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 55,57 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 33 cents par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat d’avril cédait 33 cents à 53,00 dollars.