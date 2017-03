Matières premières : Cours contrastés

Le marché des matières premières a connu des sorts contrastés la semaine dernière, ballotté au gré de signaux divergents entre abondance de l’offre et hausse du dollar. Les cours du pétrole ont fini la semaine en baisse sous le coup de multiples éléments jugés de mauvais augure pour une réduction marquée de l’offre mondiale, que ce soit en Russie, dans l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ou aux Etats-Unis.

A Londres, le cours du baril de Brent de la mer du Nord a fini à 55,90 dollars sur le contrat pour livraison en mai à l’Intercontinental Exchange (ICE), contre 56,09 dollars une semaine plus tôt. Le prix du baril de «light sweet crude» (WTI), référence américaine du brut, a fini à 53,33 dollars sur le contrat pour livraison en avril au New York Mercantile Exchange (Nymex), contre 54,01 dollars le vendredi précédent. Les cours du sucre sont sortis revigorés d’une semaine volatile, tandis que le café a divergé, et le cacao a creusé ses plus bas. Les cours du sucre ont entamé un recul marqué en début de semaine, mais se sont ressaisis et continuent d’évoluer dans une fourchette assez étroite. A Londres, la tonne de SUCRE BLANC pour livraison en mai valait 546,40 dollars, contre 541,90 dollars le vendredi précédent. A New York, la livre de SUCRE BRUT pour livraison en mai valait 19,68 cents, contre 19,79 cents sept jours auparavant. Les cours du café ont divergé entre un robusta en hausse et un arabica en berne. Sur le Liffe de Londres, la tonne de ROBUSTA pour livraison en mai valait 2.196 dollars vendredi, contre 2.097 dollars le vendredi précédent. Sur l’ICE Futures US de New York, la livre d’ARABICA pour livraison en mai valait 143,30 cents, contre 146,30 cents sept jours auparavant. Les cours du cacao ont creusé leurs pertes la semaine dernière, atteignant des plus bas depuis trois ans et demi.

Le dernier rapport de l’Organisation internationale du cacao (ICCO) confirme les risques de surplus de l’offre par rapport à la demande, avec un excédent prévu de 264 tonnes pour la saison 2016-2017 qui a débuté en octobre. A Londres, la tonne de CACAO pour livraison en mai valait 1.600 livres sterling, contre 1.607 livres sterling le vendredi d’avant mais pour livraison en juin. A New York, la tonne pour livraison en mai valait 1.948 dollars, contre 1.997 dollars sept jours plus tôt. Les cours du blé, du maïs et du soja ont fini en nette hausse à Chicago à l’issue d’une semaine dominée par les spéculations sur les intentions du gouvernement américain de Donald Trump. Le boisseau de blé pour mai, lui aussi le plus actif, valait 4,5350 dollars, contre 4,4800 dollars auparavant (+1,23%).

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le contrat le plus actif, a terminé vendredi à 3,8075 dollars, contre 3,7075 dollars en fin de semaine précédente (+2,70%). Le boisseau de soja pour mai, là encore le plus échangé, coûtait 10,3750 dollars, contre 10,2475 dollars précédemment (+1,24%). L’or a fortement reculé la semaine dernière pénalisé par la perspective d’une hausse du taux directeur de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui ôterait de l’intérêt à cet actif sans rendement. Sur le London Bullion Market, l’once d’or a terminé à 1.226,50 dollars vendredi, contre 1.253,65 dollars le vendredi précédent.

L’once d’argent, qui avait également atteint son plus haut depuis mi-novembre 2016 lundi, a reculé vendredi à son plus bas depuis trois semaines. L’once d’argent a clôturé à 17,66 dollars, contre 18,27 dollars il y a sept jours. Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) ont remonté, même si les analystes restaient prudents quant à la perspective d’une hausse de l’activité en Chine qui soutiendrait les cours. Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s’échangeait à 5.931,50 dollars vendredi, contre 5.885 dollars le vendredi précédent, l’aluminium valait 1.914 dollars la tonne, contre 1.879 dollars, le plomb valait 2.257,50 dollars la tonne, contre 2.247,50 dollars, l’étain valait 19.450 dollars la tonne, contre 19.215 dollars, le nickel valait 10.945 dollars la tonne, contre 10.725 dollars et le zinc valait 2.787 dollars la tonne, contre 2.813,50 dollars.