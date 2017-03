M. Noureddine Yassaâ, directeur du Centre de développement des énergies renouvelables : « Réussir la transition énergétique »

« Au vu des atouts que recèle l’Algérie en termes des gisements solaire, éolien, géothermie, bioénergie et autres, la transition vers un modèle énergétique propre, durable et résilient est possible et à notre portée. » C’est la conclusion à laquelle a abouti, le directeur du Centre de développement des énergies renouvelables, Noureddine Yassaâ, dans une déclaration faite jeudi à l’APS. Passant au peigne fin les innovations et les solutions technologiques vertes dans tous les secteurs, le directeur du CDER estime que le défi reste dans « l’accélération de leur diffusion et leur utilisation à grande échelle. » Plus précis, le Pr. Yassaâ explique qu’il s’agisse d’une « transition sociotechnique » dans des secteurs multiples. Le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie, bioénergie...), dit-il, ne doit pas se résumer aux grandes centrales connectées au réseau mais également aux systèmes décentralisés (énergie de communauté, citoyen producteur, les agriculteurs), le stockage d’électricité, l’extension des réseaux. Dans une récente déclaration faite à El Moudjahid, le Pr. Yassaâ, a annoncé que 22 centrales voltaïques de 348 mégawatts — dont 195 MW sont injectées en production — seront incessamment réceptionnées. S’ajoutent, dans une phase pilote, le lancement d’une centrale thermique hybride, première du genre au monde, d’une capacité de 150 MW à Hassi Rmel, le parc éolien à Adrar et une centrale solaire photovoltaïque à Ghardaïa en 2014. A ce titre, il a annoncé qu’au terme d’intenses efforts, « le coût des équipements solaires a baissé, entre 2008 et 2016, de 80% ». Ainsi, le prix d’une centrale installée passe de 2,5 millions dollars à un million de dollars. Le pari des énergies renouvelables est-il réalisable ? A cette question, l’universitaire dira que l’Algérie regorge de compétences, et dispose d’atouts naturels importants, lesquels contribueront efficacement à la réalisation de ce défi. A propos de l’accélération de la diffusion des innovations, le spécialiste préconise de tenir compte des coûts et des performances ainsi que de l’acceptabilité de la société, des discours positifs, de nouveaux modèles économiques, de politiques d’encouragement fortes et de nouveaux marchés.

Citant l’énergie à titre d’exemple, le directeur du CDER se dit convaincu que l’innovation doit permettre la transformation des systèmes électriques en assurant l’accessibilité, la fiabilité et la sécurité à des prix abordables. Quant à la reconfiguration du secteur du bâtiment, l’universitaire ajoute que l’innovation doit intervenir dans le thermique du bâtiment : murs, fenêtres, portes, terrasses, caves, les technologies de chauffage (chauffe-eau solaire, pompes à chaleur, les technologies de climatisation propres...), les maisons intelligentes, compteurs intelligents, télétravail, téléachat, ainsi que les villes intelligentes.

Fouad Irnatene