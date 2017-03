Formation dans le Tourisme et l’hôtellerie : Le modèle suisse à l’honneur

Une conférence algéro-suisse sur l’hôtellerie et les Écoles de management a été organisée, hier à l’hôtel Sofitel (Alger). Cette importante rencontre s’est déroulée, en présence de l’ambassadeur de Suisse en Algérie, Mme Muriel Berset Kohen, et de nombreux professionnels et étudiants.

Les participants ont soulevé plusieurs questions liées à la formation et au management. Une opportunité pour les deux parties de mettre l’accent sur les potentialités touristiques des deux pays. Intervenant, à cette occasion, Mme Muriel Berset Kohen a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette conférence, qui confirme, la grande volonté des deux pays de renforcer leur partenariat surtout dans le domaine du tourisme. Tout en précisant la disponibilité de son pays à accompagner et à aider l’Algérie dans le développement du tourisme et cela bien évidemment à travers la formation des jeunes désireux de poursuivre leur cursus universitaire en Suisse.

« Le fait que la Suisse soit un leader mondial dans le domaine touristique et la formation touristique, a-t-elle indiqué, peut contribuer, efficacement au développement de l’activité touristique, en Algérie ». Appuyant ses dires, elle a cité à titre d’exemple l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration (ESHRA) qui est déjà en pole position sur tout le continent africain. Elle a souligné également que l’Algérie est en train de développer son tissu hôtelier en souhaitant de redevenir une destination touristique attractive.

Donc pour atteindre cet objectif il y a énormément de travail à faire, notamment dans le domaine de la formation où la Suisse peut être une partie prenante active. En réponse à une question relative à la délivrance des visas aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études en Suisse, la diplomate a indiqué que « le postulant qui répond aux exigences, bénéficiera facilement d’un visa d’études ».

Il faut dire que dans le contexte actuel, le secteur du tourisme constitue un domaine de développement prometteur pour l’économie nationale. Les pouvoirs publics lui accordent une attention particulière pour en faire l’alternative des hydrocarbures.

Cet intérêt grandissant est dû en particulier à la chute drastique des prix de pétrole depuis juin 2014. Pour relancer le secteur, un programme de réalisation des infrastructures touristiques et hôtelières a été lancé. Lors de son intervention, M. Fethi Ferhane, docteur d’Etat en management hôtelier, a mis l’accent sur la situation de l’investissement touristique en Algérie, en indiquant que pas moins de 1.560 projets ont été agréés par le ministère du Tourisme, d’une capacité de 200.139 lits, représentant un investissement de 7 milliards de dollars, avec l’objectif de créer quelques 81.000 emplois. 550 projets sont en cours de réalisation, représentant 77.793 lits et la création de 33.400 emplois, tout en rappelant que la main-d’œuvre du secteur l’hôtellerie activant en 2014 est à 261 employés.

Pour sa part, Mme Tanit Hadj Ali, Regional Enrollement Manager Southern Europ, Middle East et Northern Africa, a fait une présentation générale sur les écoles supérieures de Glion et les Roches. S’adressant aux étudiants présents, elle les a sollicités pour se rapprocher de ces écoles afin de poursuivre leurs études et de d’assurer leur carrière dans le domaine du tourisme.

M. A. Z.