Remise en service du Haut Fourneau d’El-Hadjar : Premier pas vers l’exportation de l’acier

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a procédé hier à Annaba à Sider El Hadjar à la mise en service du haut fourneau numéro deux qui a fait l’objet depuis 14 mois de travaux de rénovation et de modernisation. Plusieurs ministres et le secrétaire général de l’UGTA ont assisté à la mise à feu du haut fourneau qui s’est déroulée dans une ambiance exceptionnelle. Pour la circonstance, M. Sellal a prononcé un discours devant les travailleurs de Sider El Hadjar . «Aujourd’hui est un grand jour car le complexe sidérurgique d’El Hadjar est revenu de loin grâce aux travailleurs», a-t-il souligné en rendant hommage au défunt syndicaliste Larkem Abdelhak. C’est grâce au Président Houari Boumediène et l’actuel Chef d’Etat, Abdelaziz Bouteflika, que le complexe sidérurgique d’El Hadjar a été construit après la fin de la colonisation, a affirmé le chef du gouvernement, soutenant qu’avec l’entrée en production de l’usine sidérurgique de Bellara (Jijel), l’Algérie peut exporter de l’acier. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a exhorté les travailleurs du complexe sidérurgique d’El-Hadjar à « préserver » l’outil de travail que représente ce site industriel, le qualifiant d’« acquis économique et historique ».

Dans un meeting animé devant les travailleurs du complexe sidérurgique d’El-Hadjar, M. Sellal a exhorté ces derniers à « préserver » ce site qui constitue, selon ses propos, un « acquis économique et historique » et à « très forte symbolique » pour l’industrie métallurgique en Algérie. Il a rappelé, à cette occasion, que la réhabilitation de ce complexe a été décidée « grâce à la volonté » du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et par un investissement public global de l’ordre de 720 millions de dollars. « Avec le complexe d’El-Hadjar, celui de Bellara (Jijel) et d’autres investissements, ce sont des perspectives prometteuses qui s’ouvrent pour la sidérurgie algérienne, laquelle se portera mieux à l’avenir, ce qui permettra à l’Algérie de devenir un pays exportateur dans ce domaine », a-t-il poursuivi. « A travers la réhabilitation d’El-Hadjar, le message doit parvenir à tous les Algériens, qu’en période de crise, il existe des hommes qui ont défendu les acquis de l’Algérie et son économie », a-t-il souligné.

M. Sellal a appelé, par ailleurs, les travailleurs à aller voter lors des législatives du 4 mai prochain. Poursuivant sa visite en marge des travaux de la 20e session de la tripartite, le chef du gouvernement a inauguré une unité de profilé en cornières, fers plats et tubes carrés qui a une capacité de production de 150.000 tonnes par an, avant de visiter dans le même groupe industriel Attia une aciérie électrique en cours de réalisation avec une capacité de production de 600.000 tonnes par an. Auparavant, le chef du gouvernement a inauguré l’hôtel Sheraton, classé 5 étoiles, entré en production le 15 décembre de l’année passée. Par ailleurs et en marge des travaux de la tripartie, les ministres des Finances, de l’Industrie et des Mines et de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche ont fait des expositions sur la situation de leurs secteurs respectifs et leurs perspectives de développement. Il a été surtout question des investissements projetés notamment dans l’industrie du textile, de la mise en valeur des terres agricoles et l’exploitation en partenariat des fermes pilotes. Le Premier ministre est intervenu de nouveau pour expliquer la stagnation du taux de chômage qui est de l’ordre de 10,5%. Il a donné l’exemple d’Air Algérie qui emploie 9.500 personnes au lieu de 3.500 employés.

