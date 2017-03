M. Baba Ammi : « Rationaliser les dépenses »

Le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, a affirmé à Annaba qu’un meilleur encadrement de la dépense publique et le raffermissement des cours pétroliers contribueront à atténuer la tension sur les équilibres budgétaires. Dans son intervention lors de la réunion de la tripartite, le ministre des Finances a avancé qu’il était prévu, en 2017, une croissance en volume hors hydrocarbures de 3,8% sous l’effet de la variation de plusieurs secteurs économiques. Il a ainsi précisé que la croissance devrait atteindre 5% dans l’industrie, 4,8% dans l’agriculture ainsi que dans les services marchands et 4,6% dans le BTPH. Selon lui, ces perspectives de 2017 soulignent la nécessaire poursuite de la rationalisation des dépenses publiques, de la modernisation de l’administration fiscale, et de l’amélioration de la croissance par l’encouragement de l’investissement productif. ­Dans ce sens, il a considéré que l’économie algérienne qui a affiché un taux de croissance de 3,7% en 2016 témoignaient d’une « résilience remarquable » malgré la baisse des revenus extérieurs. Au plan du comportement des grands agrégats budgétaires à fin novembre 2016, il est à constater une stabilisation des dépenses de fonctionnement et une relative contraction des dépenses d’équipement, qui a permis une réduction significative de 29% du déficit du Trésor par rapport à fin novembre 2015, a-t-il précisé. Le financement du déficit du Trésor a été assuré par le recours à la mobilisation de l’Etat des ressources intérieures, notamment le Fonds de régulation des recettes (FRR), et l’argent mobilisé dans le cadre de l’emprunt national de la croissance économique, selon lui. Malgré ce contexte de baisse de liquidités bancaires, les crédits à l’économie ont enregistré, à fin septembre 2016, une croissance de 10%. Ce niveau de croissance a été porté par la combinaison des mouvements à la hausse aussi bien des crédits octroyés au secteur public (+10%) que par ceux destinés au secteur privé (+9%). M. Abdesselam Bouchouareb, a indiqué dans son intervention que les efforts de son secteur se concentraient sur la politique de développement des filières. Il s’agit aussi, a-t-il ajouté, d’engager un processus d’encouragement de l’investissement productif et de promotion de la production nationale en s’appuyant sur le partenariat à l’international. (APS)