M. Sellal préside la réunion tripartite et entreprend une visite de travail à Annaba : Maintien de la politique sociale de l’État

Le Premier ministre a relevé que des secteurs, ayant connu par le passé un recul, sont «en train de reprendre», citant le cas de celui du textile, insistant pour une «consolidation de l’économie réelle».

Il a évoqué, à cet égard, des projets d’investissements en matière de production du ciment dans le sud du pays, lesquels, a-t-il souligné, peuvent constituer une opportunité d’exportation vers le marché africain. Il a ajouté que le gouvernement envisageait de mettre en place une structure de « veille » pour l’accompagnement de tous les projets d’investissements et l’identification des éventuels blocages. Sur un autre plan, M. Sellal a relevé l’impératif du renforcement de la stabilité du pays, sans laquelle, a-t-il considéré, « il serait difficile d’agir », observant qu’« il y a eu des tentatives de déstabilisation » de l’Algérie. Par ailleurs, il a convié les membres de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, partie prenante pour la première fois de la Tripartie, à « orienter » les Petites et moyennes entreprises (PME) vers le domaine des nouvelles technologies. Il a alerté, à ce propos, sur le fait que l’Algérie est un pays « sensible » aux attaques de cybercriminels, déplorant précisément le « manque » existant dans le domaine des PME spécialisées dans les nouvelles technologies. Il estime que celles-ci sont à même de « prémunir » le pays d’éventuelles attaques de ce type. Les travaux de la 20e tripartie Gouvernement-Syndicat-Patronat, ouvert hier à Annaba, ont été sanctionnés par un communiqué.



Pérenniser le modèle social fondé sur la solidarité entre les générations et les catégories sociales et la poursuite des programmes publics



Les transferts sociaux continueront à soutenir la politique sociale de l’Etat, notamment par les multiples soutiens aux familles et aux couches défavorisées, indique le communiqué commun sanctionnant les travaux de la tripartite. Ces transferts sociaux continueront à soutenir la politique sociale de l’Etat et notamment par le soutien aux familles, à travers la subvention des produits de base, l’éducation et l’accès à l’eau et l’énergie, la santé, le logement, les retraites et enfin l’accompagnement des faibles revenus, des démunis et des handicapés, selon le communiqué commun. Il s’agit, plus concrètement, de pérenniser « notre modèle social fondé sur la solidarité entre les générations et les catégories sociales et la poursuite des programmes publics ». Il a été rappelé que le tripartisme que porte avec « ferveur » l’UGTA est traversé par une « valeur immuable » qui est celle de la dimension sociale, en estimant que la dynamique du dialogue social constitue le « socle » de la stabilité sociale, indique le communiqué. Présidée par le Premier ministre, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans son message à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de la création de l’UGTA et du 46e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Précisément, dans ce message, le Président Bouteflika avait exhorté les partenaires à mettre l’Algérie à l’abri de la crise financière, à travers « une relance solide et multidimensionnelle aux fins de remettre sur rails le processus de construction de l’économie nationale, une économie libérée de l’hégémonie des hydrocarbures et diversifiée à l’image de la diversification des capacités agricoles, touristiques, minières, industrielles et autres de notre pays ». Enfin, tout en renouvelant avec « force » leur soutien « indéfectible » au Président de la République, les participants ont exprimé une « convergence de vues » concernant les défis auxquels fait face l’Algérie par la mise en œuvre de la démarche économique prônée par les pouvoirs publics et se sont félicités des résultats de la 20e session de la tripartite



Les partenariats pour le développement de la base industrielle



Les participants ont convenu de privilégier les partenariats pour les projets industriels et de renforcer les instruments alternatifs de financement de l’économie, indique le communiqué commun qui a sanctionné les travaux de cette réunion. Les participants à la tripartite « ont insisté sur la nécessité de privilégier des partenariats pour les projets structurants et de développement de la base industrielle et productive nationale en s’entourant des garanties nécessaires et en instaurant un environnement réglementaire, économique et financier favorable ». L’objectif, ont-ils expliqué, est de « faciliter aux opérateurs économiques algériens la captation du savoir-faire et des possibilités de financement disponibles sur le marché national ou international », note le communiqué. (APS)

--------------///////////////////

Promotion immobilière

Un conseil interministériel prochainement

Le Premier ministre a annoncé la tenue prochaine d’un Conseil interministériel qui sera consacré à la promotion immobilière, durant lequel, précise-t-il, les membres du gouvernement chercheront de meilleures solutions pour mieux organiser ce créneau. Abdelmalek Sellal annonce le recours à des facilitations supplémentaires pour l’achat ou la location des logements. En termes de chiffres, il souligne que durant les trois dernières années, 43.000 logements ont été construits dans le cadre de la promotion immobilière, soit 2,5% de la construction globale.

F. I.

--------------///////////////////

Complexe sidérurgique de Bellara

En exploitation en avril

Le Premier ministre Abdelmalek Sellal a indiqué hier à Annaba que le complexe sidérurgique de Bellara, dans la wilaya de Jijel, sera mis en exploitation en avril prochain. M. Sellal a souligné que le complexe sidérurgique de Bellara, d’importance et d’intérêt nationaux, consolidera la stratégie nationale visant à mettre fin à l’importation de l’acier. Lancé en réalisation en 2015, le complexe sidérurgique de Bellara est appelé à assurer, dans une première phase, une production de l’ordre de 2 millions de tonnes d’acier par an, pour atteindre 4 millions de tonnes, dans une deuxième phase. Le complexe sidérurgique produira l’acier plat et des aciers spéciaux, et accompagnera l’évolution des différentes filiales industrielles, celle ferroviaire et du secteur automobile. (APS)