La préservation du pouvoir d’achat des citoyens : une ligne rouge a ne pas franchir

Les travaux de la 20e rencontre tripartite qui ont réuni le Gouvernement, l’UGTA et le patronat, se sont déroulés hier à Annaba, sous la présidence du Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Cette rencontre a abordé, en particulier, l’évaluation de la situation socio-économique, s’est penché, notamment sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour consolider l’économie nationale. Elle s’est penchée également sur les politiques visant à promouvoir le partenariat public-privé et la production nationale conformément au modèle de croissance économique, adopté en juillet 2016. Le Premier ministre, a affirmé que la préservation du pouvoir d’achat des citoyens est une «ligne rouge à ne pas franchir». «Nous devons préserver le pouvoir d’achat des Algériens qui constitue une ligne rouge à ne pas franchir», a déclaré M. Sellal, dans une courte allocution de clôture des travaux de la Tripartite.

La Tripartite, constitue un « acquis de la démocratie », « indicateur fort de l’évolution de notre société, un espace de dialogue et d’innovation qui fait référence au plan international », a déclaré, le Premier ministre dans son allocution d’ouverture. De prime abord, M. Abdelmalek Sellal a précisé que la diversification de l’économie nationale et le soutien à la production nationale, « reste notre cap ». Les projets structurants dans divers domaines, dans la pétrochimie, confortent « nos choix pour la valorisation de nos ressources naturelles minières et énergétiques dans une logique de plus-value, de couverture de la demande nationale et de conquête du marché international ». Rappelant que cette rencontre intervient près d’une année après la mise en œuvre du nouveau modèle pour la croissance, M. Sellal, souligne que les éléments de conjoncture commandent vigilance sur le plan budgétaire. Objectif : soutenir la gestion de la vie socioéconomique du pays.

En dépit de cette période défavorable, suite à la chute des prix du pétrole, le gouvernement, à coup d’importants efforts, est parvenu, précise M. Sellal, à «stabiliser le cadre macroéconomique sans recourir à une politique d’austérité». Il cite, en matière d’acquis réalisés, la réduction des importations passant, il y a trois ans, de 66 milliards de dollars à 35 milliards USD en 2016. Ne voulant pas s’arrêter en si bon chemin, le gouvernement compte baisser durant cette année le volume des importations à 30 milliards de dollars. Optant pour la rationalisation des dépenses publiques et le ciblage des niches de gaspillage, les autorités, comme l’explique M. Sellal, ont pu parvenir à une « stabilisation du budget et de fonctionnement ainsi qu’une réduction notable de celui de l’équipement ». En termes de chiffres, le Premier ministre indique que «contrairement à certains présages alarmants », les réserves de changes se stabilisent à plus de 112 milliards de dollars et le niveau de liquidité dans les banques a atteint, en janvier dernier, 1.037 milliards de DA. Ces résultats probants ont été obtenus sans créer des situations de pénuries.



« Nous n’interdisons et nous n’interdirons aucun produit. Nous ne stopperons pas les programmes de logements, de santé ou d’éducation. Nous faisons juste plus attention à nos moyens financiers », rassure M. Sellal. Les transferts sociaux, relève le Chef de l’Exécutif, représentent près de 24 % du budget.

M. Sellal dira que la pérennisation de notre modèle social fondé sur la solidarité intergénérationnelle, nécessite l’émergence d’une économie «créatrice de richesses et d’emplois dont l’entreprise, où l’Etat ne doit plus demeurer le seul bailleur de fonds». A ce sujet, il précise que la vision du gouvernement privilégie les «partenariats pour les projets structurants et de développement de la base industrielle et productive nationale en s’entourant des garanties nécessaires et en instaurant un environnement réglementaire, économique et financier favorable pour faciliter aux opérateurs économiques algériens la captation du savoir-faire et des possibilités de financement disponibles sur le marché local et international». Aux entrepreneurs, le Premier ministre recommande de ne pas verser dans la « duplication des activités similaires », qui risquent de les mener vers un phénomène de saturation. Réitérant que la mission de l’Etat n’est pas uniquement de concrétiser l’impératif de justice sociale, mais aussi de dire la vérité aux Algériens « pour faire échec aux colporteurs de calomnies et de mensonges qui n’arrivent pas à accepter que notre pays puisse demeurer stable, uni et surtout en paix». Et d’enchaîner : « l’Algérie brave la conjoncture économique et les tentatives de déstabilisation, et commence à enregistrer les premiers résultats de sa démarche de renouveau économique et social ».



Une lutte sans merci contre la corruption



La progression significative du produit de la fiscalité ordinaire n’est sûrement pas, assure M. Sellal, le fait de « prélèvements sur les salariés ». Des règles « justes et simples acceptées par tous, et appliquées à tous dans l’équité et la transparence ». Exemple : la réforme de plusieurs textes législatifs et le professionnalisme des services de sécurité ont permis l’obtentions d’« excellents résultats » dans la lutte contre la corruption. Au cours des trois dernières années, 5.498 affaires ont été traitées dont 3.058 liées à la corruption, un phénomène, constituant une pratique illégale et immorale, auquel M. Sellal promet une lutte sans merci.

Dans ses remarques faites aux différents intervenants, le Premier ministre a tenu à préciser que l’Algérie ne subit pas, elle agit, insistant au passage sur le renforcement d’un partenariat national public-privé.

Dans son intervention, il fait part de l’existence de pistes précieuses nécessitant l’exploitation, en particulier, des énergies renouvelables, tout en relevant que pour l’économie nationale, « la décentralisation devient une nécessité ».



2018 : l’industrie militaire passera à l’exportation



D’autres secteurs contribueront au renforcement de l’économie nationale, dont l’industrie pharmaceutique génératrice d’une importante valeur-ajoutée, l’industrie militaire qui passe au stade de l’exportation en 2018. Désormais, ajoute M. Sellal, le recours à l’importation ne se fera que pour maintenir la concurrence, regrettant au passage « l’absence de culture de l’industrie chez nos entreprises ». D’où la nécessité d’« agir pour moraliser l’acte économique basé sur la confiance ». M. Sellal, a tenu à préciser que « la conquête du marché africain est à la portée de l’Algérie ». Toujours dans ses réponses, il a déclaré que la BADR n’a pas le monopole de financer les projets agricoles. « Toutes les banques sont éligibles au financement de ce secteur ».



UGTA : « défonctionnariser l’économie nationale »



De son côté, Abdelmadjid Sidi Saïd relève que la sécurité économique nationale est au centre des préoccupations et des actions de l’Ugta pour construire un patrimoine économique durable. Le contexte international, marqué par une crise financière et économique, « doit être un stimulant afin d’optimiser nos capacités industrielles ». A ses yeux, il est plus qu’indispensable de « défonctionnariser l’économie nationale en restituant ses titres de noblesse à l’entreprise et à son manager ». Le tutorat, enchaîne-t-il, « doit accompagner l’entreprise, et non se substituer à elle ».



Les propositions du FCE



Pour sa part, le président du FCE, énumère, d’abord, les avancées réalisées dans différents domaines, il préconise, l’émergence d’un patriotisme économique. Défendant la loi 51/49, M. Ali Haddad espère l’émergence d’un partenariat public-privé, au service de l’entreprise. Dans ses propositions, le patron du FCE met en relief l’impératif d’investir le marché africain avec la mise en place d’un comité national, la création d’une banque algéro-africaine, la réforme du système bancaire, financier et fiscal, la concrétisation de l’entrée en bourse des banques publiques, la décentralisation de la décision économique. Il est également question, ajoute M. Haddad, de mettre un terme au problème du foncier industriel, et d’aller vers une meilleure organisation de notre diaspora.

10 déclarations...



1/ L’Etat a pour mission constante de concrétiser l’impératif de la justice sociale et de dire la vérité aux Algériens pour mettre en échec les colporteurs de calomnies et de mensonges.



2/ L’objectif principal est d’aboutir, à terme, à des niveaux soutenables en matière d’équilibres du Trésor et des finances publiques, de consolider la justice sociale sans surcoût économique, de réformer la fiscalité et de mettre le budget au service de la croissance et du développement humain durable.



3/ Le gouvernement travaille sur trois fronts : la maîtrise de la dépense publique, la réduction des importations et le soutien à l’investissement productif.



4/ Il faut entreprendre davantage. Certes nous avons réalisé des choses, mais nous attendons encore plus de vous …Il faut changer les mentalités et aller chercher d’autres sources de financement de nature à créer de la richesse.



5/ Nous n’interdisons et nous n’interdirons aucun produit. Nous ne stopperons pas non plus les programmes de logements, de santé ou d’éducation …nous faisons juste plus attention à nos moyens financiers qui se sont réduits et les mettons là où ils créent de la plus value en termes d’emplois et de développement socioéconomique du pays.



6/ Stabiliser le cadre macroéconomique sans pratiquer une politique d’austérité, et privilégier la recherche constante de la croissance et de la création de richesses à la gestion comptable froide et cynique.



7/ Le complexe sidérurgique de Bellara, d’importance et d’intérêt nationaux qui sera mis en exploitation en avril prochain consolidera la stratégie nationale visant à mettre fin à l’importation de l’acier



8/ L’Algérie brave la conjoncture économique et les tentatives de déstabilisation, et commence à enregistrer les premiers résultats de sa démarche de renouveau économique et social.



9/ Des résultats ont été obtenus sans créer des situations de pénuries ou de nos approvisionnement de l’appareil national de production dont la monté en cadence dans plusieurs domaines a permis la substitution aux marques étrangères et a facilité la mise en place d’un dispositif de licence d’importation simple, équitable et transparent



10/Le budget 2017 vise la réalisation d’un taux de croissance de 3,9% avec une progression des segments hors hydrocarbures de 3,7%, la stabilisation de l’inflation au niveau de 4% et la clôture de l’exercice avec des réserves de change supérieures à 100 milliards de dollars

…et 5 chiffres de M.Sellal



12 milliards de DA. C’est l’investissement qu’a nécessité la réalisation de l’hôtel Sheraton où se déroulent les travaux de la Tripartite. Le projet a généré 300 postes d’emploi pour travailleurs locaux qualifiés dans les activités de tourisme et de service.



112 milliards de dollars. C’est le montant des réserves de change alors que le niveau de liquidités dans les banques a atteint, en janvier 2017, 1.037 milliards de DA,



1.630 milliards de dinars : C’est le volume des transferts sociaux qui continueront de constituer un chapitre important dans le budget de l’Etat (23,7%). Ils sont essentiellement orientés vers le soutien aux familles à travers la subvention des produits de base, l’éducation et l’accès à l’eau et l’énergie, la santé, le logement, les retraites et enfin l’accompagnement des faibles revenus, des démunis et des handicapés



35 milliards en 2016 : Ce volume d’importations illustre également l’efficience de la méthode de rationalisation souple qui a permis de passer de 66,6 milliards de dollars en 2014, à 35 milliards en 2016, avec un objectif de réduction supplémentaire de 5 autres milliards de dollars.



9.100 les crédits à l’économie passeront de 9.100 milliards de dinars en 2016 à 11.400 milliards pour 2017, soit une progression de près de 25% alors qu’ils étaient de 5.156 milliards DA en 2013.