MDN : Deux terroristes abattus et deux autres capturés à Boumerdès

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire relevant du secteur opérationnel de Boumerdes (1re Région militaire) a abattu deux terroristes, capturé deux autres et récupéré deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et deux pistolets automatiques, hier, suite à une opération de qualité menée dans la ville de Dellys».



Deux narcotrafiquants appréhendés et 60 kg de kif traité saisis à Béchar et à Tlemcen



Un détachement de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont appréhendé, le 5 mars 2017 à Bechar/3°Région militaire et Tlemcen/2° RM, deux narcotrafiquants, et saisi deux véhicules touristiques et 59,78 kilogrammes de kif traité», précise la même source. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Ghardaïa et Biskra/4° RM, «trois personnes en possession de trois fusils de chasse, une quantité de munitions et deux paires de jumelles», tandis que d’autres détachements ont intercepté dans des opérations distinctes menées à El Oued, Biskra, Tamanrasset et In Guezzam, «22 contrebandiers, deux camions, deux véhicule tout-terrain, 7,7 tonnes de denrées alimentaires, 24 détecteurs de métaux, 5 groupes électrogènes et quatre marteaux piqueurs, 34,5 quintaux de tabac et 17.888 unités de différentes boissons», ajoute la même source. De même, «29 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar, Biskra et Tlemcen.