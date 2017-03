Sétif - gendarmerie nationale : Bilan satisfaisant

Le bilan d’activités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale été présenté récemment devant la presse nationale par le colonel Aouiz Hocine, commandant du groupement territorial de la wilaya de Sétif. S’il a permis de mettre en évidence les efforts d’envergure déployés par ce corps de sécurité, il n’a pas été sans faire ressortir les avancées remarquables relevées dans la modernisation engagée par le haut commandement dans une aussi vaste wilaya que celle de Sétif.

«C’est une année positive marquée, notamment par la sécurité qui a prévalu, mais aussi par le nombre d’affaires traitées qui a augmenté d’une manière fulgurante», dit le commandant du groupement territorial qui fera état de chiffres révélateurs qui, à l’instar de ceux relatifs aux accidents de la route marqués en 2016 par une baisse de 31,23%, permettent à cette wilaya d’atteindre et même de dépasser les objectifs fixés par le haut commandement.

Dans ce domaine sensible qui n’est pas sans se traduire chaque année par des bilans dramatiques en dépit des efforts et des moyens mis en place par les services de sécurité, la wilaya est parvenue à relever le défi et à quitter sa triste célèbre place sur le podium et se classer en 12e position au niveau national, relevant, à cet effet, 42% pour les accidents corporels et plus de 9% pour ce qui est des accidents mortels. C’est ainsi que sur le chiffre de 279 accidents corporels et les 110 mortels enregistrés durant l’année 2016, plus de 225 accidents se sont produits sur les routes nationales, 25 sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest traversant sur 75 km le territoire de la wilaya et 95 sur les chemins de wilaya.

Autant d’actions déployées sur le terrain à l’effet de préserver le maximum de vies humaines et qui n’ont pas été sans donner lieu à 134.566 contraventions et 97.344 retraits de permis de conduire sur différentes périodes. Dans une wilaya sécurisée à 100% , sachant que les 60 communes sont dotées au moins d’une brigade de gendarmerie, en plus de la création en 2016 d’un second peloton de l’autoroute et d’ une section d’intervention à El-Eulma, de même qu’une structure analogue pour le nord de cette wilaya, le commandant du groupement territorial ne manquera également pas de se pencher sur les autres activités des différentes unités, soulignant que 26.520 affaires relevant de la police judiciaire,11.238 autres de la police administrative et 134.566 ayant trait à la sécurité routière ont été traitées en 2016, marquée également par 382 opérations coups-de-poing qui ont permis de cibler les foyers de la criminalité et d’identifier 41.990 personnes, parmi lesquelles 314 ont arrêtées. Au titre de la lutte contre le crime organisé et la lutte livrée à la contrebande, les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 5 millions de pétards, 908 gyrophares, 1.173 lasers, plus de 16.000 crans d’arrêt et 1.497 téléphones portables pour un montant global de 108 milliards de centimes, au moment où le démantèlement des réseaux de la drogue a permis des saisies d’ une valeur de 13 milliards 700 millions de centimes, avec, entre autres, 150 kg de kif traité et 9.867 comprimés psychotropes.

Une année qui a laissé une place privilégiée à la numérisation, un autre volet non moins important qui a permis aux services du groupement territorial d’enregistrer 169.495 appels au numéro vert.