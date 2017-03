M. Gaïd Salah inaugure une base aérienne à Tamanrasset : Préserver la sécurité du pays et ses frontières sud

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, a inauguré, à Hassi Tiririne (Tamanrasset), une Base aérienne de déploiement, une infrastructure qui jouera un rôle «important» dans la préservation de la sécurité du pays et de ses frontières sud.

Au 3e jour de sa visite à la 6e Région militaire, le général de corps d’Armée, accompagné du Général-major Souab Meftah, Commandant de cette Région miliaire, a suivi un exposé sur cette «importante base créée dans l’objectif de faciliter le contact avec les différentes unités du secteur, d’assurer le déplacement des personnels et de participer au soutien logistique multiforme dans cette région du pays», précise un communiqué du ministère de la Défense nationale.

M. Gaïd Salah a rencontré, à l’occasion, les cadres et les personnels du Secteur opérationnel, où il a prononcé une allocution d’orientation, à travers laquelle il a tenu à saluer « les grands efforts consentis par les éléments de l’ANP, notamment dans cette région vitale de notre pays, et leur veille permanente pour préserver la souveraineté nationale, tout en valorisant le grand esprit combatif caractérisant les personnels de nos forces armées ». « Œuvrant à réunir toutes les conditions à même d’accomplir un travail réussi. Nous avons veillé, grâce au soutien et aux orientations de Son Excellence, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale à la création d’une importante base aérienne de déploiement dans cette zone sensible et vitale, dans des délais records », a-t-il déclaré. Cette base « aura sans doute un important rôle sur plusieurs volets, notamment en matière de facilitation du contact permanent avec les différentes unités implantées dans cette zone, en plus de l’appui des opérations de soutien logistique de ces unités», a-t-il fait remarquer. Pour le général de corps d’Armée cette réalisation permettra ainsi, de « rehausser les performances de nos éléments et unités déployées dans cette région, et de préserver ainsi la sécurité du pays et de ses frontières Sud ». « Vous êtes conscients de ce que représente ce front en défis sécuritaires, ses sources, ses objectifs et ses dimensions », a-t-il noté. De leur côté, les cadres et les personnels du Secteur ont tenu à réitérer leur engagement à « demeurer à jamais le rempart protecteur, face à toute conspiration visant la sécurité et la stabilité de l’Algérie et de son peuple ». Ils ont également présenté leurs remerciements et gratitudes au Haut Commandement de l’ANP pour cette « importante » réalisation, qui facilitera amplement leurs déplacements et missions, indique le communiqué. Par ailleurs, M. Gaïd Salah a visité des unités du Secteur opérationnel d’In Guezzam, où il a supervisé son dispositif sécuritaire et a inspecté les unités de l’extrême Sud du pays.