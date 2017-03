Éclairage : D’un monde l’autre

«Le monde arabe a connu l'émergence d'une classe très éduquée, mais qui n'a pu prendre l'ascenseur social, du fait du manque d'emplois qualifiés», note Lahcen Achy, un économiste chercheur au centre Carnegie pour le Moyen-Orient. En Égypte, près de 40% de la population vit ainsi avec moins de 2 dollars par jour, soit au-dessous du seuil de pauvreté fixé par les Nations unies. «Pire, la classe moyenne de ces pays qui avait émergé au lendemain de la décolonisation a vu son pouvoir d'achat s'effriter.» Les enfants des fonctionnaires, choyés par Nasser en Égypte dans les années 1960, n'ont pas trouvé de débouchés malgré leurs diplômes, descendant d'un cran dans l'échelon social. À l’arabisme et au non-alignement choisis par Nasser, a succédé une certaine inféodation à l’extérieur, surtout aux États-Unis, dont le libéralisme économique a contribué à imprégner également le discours et les pratiques économiques en Égypte. Mais l’Égypte, pays de la Méditerranée orientale, dispose de plusieurs ressources minérales, agricoles et touristiques lui permettant d'être la quatrième puissance économique de l'Afrique. Son activité économique repose sur le Nil, le Canal de Suez, son histoire et sur sa situation géopolitique. Mais la géopolitique a d’autres impératifs : l’insécurité a tué le tourisme, la diaspora égyptienne (fortement implantée en Arabie saoudite et en Libye), qui transférait ses devises dans les banques, ne le fait plus. Cette situation économique a nécessité de recourir à des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) qui a accepté, en août 2016, un accord de financement. Mais les exigences en contrepartie sont, bien évidemment, drastiques. La solution viendra-t-elle de la Chine et de la Russie ? La Russie sur le dossier libyen, et La Chine avec son offensive économique symbolisée par la visite de Xi Jinping en janvier 2016. La Chine est désormais le deuxième partenaire commercial de l’Égypte, et elle entend faire du Caire une plateforme pour son projet One Belt One Road, dénomination officielle des nouvelles Routes de la Soie. Les Chinois sauront-ils percer une route dans ce pays, sachant que seule la vallée du Nil, une petite bande par rapport à l’immensité du territoire, est productive pour un pays qui avoisine 100 millions d’habitants et que certaines projections le créditent de 170 millions d’âmes dans moins de 25 ans ? Le méga-projet «Triangle d’Or», un vaste plan en Haute-Égypte à trois volets : exploiter les ressources minières (phosphate, or) disponibles, valoriser les terres agricoles et faire émerger le tourisme dans une région enclavée et peu dynamique est en cours.

M. Koursi