Ahmed Badaoui, sociologue égyptien : « Les classes moyennes locomotive du changement »

Il y a quelque temps, nous avons rencontré Ahmed Moussa Badaoui, sociologue égyptien, qui tente une approche empirique pour saisir les représentations de la stratification et des transformations sociales dans son pays. Il a pisté les classes sociales en Égypte en plaquant deux méthodes d’analyses, marxistes, avec sa construction pyramidale (aristocratie financière, bourgeoisie industrielle, petite bourgeoisie, classe ouvrière, lumpenproletariat, paysannerie parcellaire et, enfin, grands propriétaires fonciers), et celle formalisée par Gilbert et Kahl en 1993. Une démarche «hasardeuse», voire critiquable sur le plan académique, mais qui a le mérite d’oser expliquer en allant au-delà des clichés ethnocentristes, voire mécaniques sur un monde arabe construit comme un château de cartes qui s’écroulerait pays après pays.

«Le monde arabe, nous dit ce sociologue, est divisé en deux groupes de pays : énergétiques (Émirats, Bahreïn, Irak, Algérie, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Libye), et non énergétiques, dans lequel on retrouve l’Égypte, au nombre de 13 (Jordanie, Tunisie, Djibouti, Soudan, Syrie, Somalie, Palestine, les Comores, Liban, Égypte, Mauritanie, Maroc et Yémen). La classe moyenne représente 146 millions, soit 44,5% de la population totale. 80 millions vivent dans les pays non énergétiques (38% de la population). 66 millions vivent dans les pays énergétiques, soit 58% de la population globale. 100 millions qui appartiennent aux classes moyennes sont localisés dans six pays (Algérie, Égypte, Maroc, Soudan, Arabie saoudite et Irak ), soit 42,3% de la population globale.

Dans les pays du Golfe, la proportion est de 28 millions d’habitants, soit 60% de la population de ces pays. C’est une classe moyenne dynamique, en plein essor, tandis qu’au Maghreb, cette classe est plus ou moins stable, avec une tendance au tassement (36 millions, soit 40%). Une construction classique ? «Pas exactement», nous répond Ahmed Badaoui. «La structuration des classes sociales dans le monde arabe ne ressemble pas à celle que l’on voit dans les sociétés dites modernes. Plus encore, elles ne passent pas par les mêmes étapes et ne sont pas au même niveau de maturation», estime notre interlocuteur. La majorité des pays arabes ont subi un échec de leur modèle de développement.

Un échec qui fait suite à l’échec du modèle d’industrialisation que tous ces pays ont tenté, même si les pays qui disposent d’une rente énergétique ont pu mettre en place une base industrielle centrée sur les industries extractives ou de transformation. Durant la seconde moitié des années 1970, avec la généralisation de l’enseignement et de la formation concomitante avec l’élévation du niveau de vie, la classe moyenne stable et pauvre s’est agrandie au moment même où la classe dominante, avec l’appui de la classe exécutante, a lancé de vastes chantiers de développement dans les secteurs économiques, des services et du social, en oubliant l’agriculture et l’industrie. Au final ? Le monde arabe vit cette phase à l’heure de la mondialisation et de la crise économique mondiale. «Les pays non énergétiques croulent sous l’endettement, et le reste regarde avec anxiété la baisse de ses revenus pétroliers», répond-il.

