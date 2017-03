Dans l’indifférence, l’Égypte tourne la page du « printemps arabe » : Hosni Moubarak libéré

Angela Merkel était, par un curieux sens du calendrier qui confère aux événements des liens insoupçonnés, en Égypte, le jour de la libération de Hosni Moubarak.

Sur son bloc-notes, la chancelière avait mentionné en bonne place, la question des flux migratoires et la problématique sécuritaire, un dossier qu’elle anticipe pour une campagne électorale prochaine qu’elle compte investir pour un 4e mandat. Elle sait que la campagne sera dure, féroce. Être le premier pays d’Europe dans l’accueil des réfugiés est du pain béni pour ses détracteurs rapides à trouver un lien entre la menace terroriste et ce million de réfugiés. Pour la chancelière, endiguer les flux migratoires en Méditerranée passe aussi par l’économie. Sa visite en Égypte a été donc programmée le jour de l’inauguration de la première phase de trois centrales électriques construites par la société allemande Siemens. Une dizaine de milliards d’euros pour produire 15 gigawatts d’électricité. Angela Merkel serait disposée à mettre beaucoup d’argent sur la table si les questions qu’elles a posées en Tunisie quelques heures auparavant trouvaient aussi une oreille attentive en Égypte. L'Allemagne va fournir à l'Égypte 500 millions de dollars pour soutenir son programme économique, un coup de pouce aux micros, petites et moyennes entreprises, et soutenir la main-d’œuvre avec plus de formation, a déclaré le ministère égyptien de l'Investissement et de la Coopération internationale. Il semblerait qu’un accord a été trouvé. La sécurité conditionne tout. L’Égypte qui vit (en partie) du tourisme reçoit plus d’un million par an de visiteurs de l’Allemagne. Encore faut-il que ses frontières avec la Libye soient sécurisées, au même titre que ses eaux. Et l’Allemagne ne lésine pas. Elle a récemment livré des sous-marins et des armes à l’Égypte, pour faire face à la nuisance de «jeunes sans problème de la classe moyenne cairote» qui ont rejoint l’internationale terroriste en Syrie. Leur retour, conséquence aux coups répétés que reçoit DAECH en Syrie et en Irak, va-t-il renforcer et élargir le champ d’action d’Ansar Beit Al Maqdis lancé depuis plusieurs années dans un harcèlement contre les forces de sécurité faisant des centaines de morts ? Sa frontière avec Israël intègre de fait l’Egypte dans les plans géostratégiques des États-Unis. Avec plus de 70 milliards de dollars reçus depuis 1948, le pays est le deuxième bénéficiaire des financements américains derrière Israël. Ce soutien, essentiellement militaire, représente des intérêts stratégiques et économiques évidents. À l’évidence, il y a urgence dans l’agenda de Merkel. Mais, ce jeudi, l’Égypte a tourné en silence une page d’histoire. L’information est passée presque inaperçue. Moubarak est libre. À 88 ans, l’ancien président égyptien vient d’être acquitté des dernières charges qui pesaient contre lui. En 2012, il a été condamné à la prison à vie. Ses avocats ont fait appel. Quatre ans de procès pour trancher une question fondamentale : le «raïs» a-t-il donné l’ordre à la police de tirer sur les manifestants au cours du soulèvement populaire de 2011 . 850 morts et un nombre inconnu de blessés.

Comme pour la Tunisie, l’occupation de place Tahrir, symbole de la révolution égyptienne, a montré l’ampleur du mouvement, mais aucune personnalité n’a émergé à ce moment. L’absence de leadership du début est similaire au cas tunisien. Toutes les couches sociales défilent dans les rues. Le 11 février, à la suite d’affrontements quotidiens et violents avec les forces de sécurité, Hosni Moubarak annonce son départ. Arrêté, l’ancien raïs égyptien sera rapidement assigné à résidence. Juin 2012, Moubarak est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour de graves chefs d’accusation : «complicité» dans la mort de 239 manifestants, et pour avoir créé un vide sécuritaire. La cour a estimé que Moubarak n’avait pas ordonné leur meurtre. En novembre 2014, un tribunal a statué en appel en faveur de l’abandon des accusations, invoquant des failles dans la procédure. Un recours en cassation a été introduit par le parquet. Jeudi 2 mars 2017, il est déclaré libre.

Mohamed Koursi