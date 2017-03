Grand Angle : Même après la mort

Son nom s’est confondu avec celui de la Palestine, car il a porté jusqu’à sa disparition le combat de son peuple et ses aspirations légitimes. Décédé en 2004, Yasser Arafat reste pour les Palestiniens celui qui symbolise au mieux la lutte qu’ils mènent pour arracher leurs droits à l’édification d’un Etat, au même titre que tous les autres peuples de la planète. Et depuis, ils œuvrent à cultiver la mémoire d’Abou Ammar.

« Il représente tout pour nous, la mémoire et la lutte du peuple », n’a-t-on de cesse de rappeler. Mais parce que cultiver la mémoire d’Arafat est l’une des expressions du nationalisme palestinien et que la transmission de son legs à la jeunesse ne pouvait être perçue que comme une « menace » pour Israël, l’entité sioniste tente de reléguer le nom de Yasser Arafat aux oubliettes. C’est ce qui explique la réaction hostile du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l’initiative de baptiser une rue d’un village en Israël du nom de Yasser Arafat. « On ne peut pas permettre qu'il y ait des rues portant le nom de Yasser Arafat ou du hajj Amin al-Husseini et d'autres », a-t-il déclaré, faisant référence au grand mufti d’El Qods, héros de la révolte palestinienne de 1936 contre le mandat britannique. Le maire du village aura beau justifier le choix de sa localité par le fait que le leader historique de la Palestine a signé un accord de paix avec Israël, l’argument n’a pas convaincu pour autant Benjamin Netanyahu. Il a annoncé son intention de prendre les mesures nécessaires, « une loi même s'il le faut, pour que cela n'arrive pas ». En fait, ce qu’il ne dit pas —mais sa réaction en est révélatrice— c’est que les dirigeants israéliens sont parfaitement conscients que tant que le peuple palestinien aura comme référent ce leader historique palestinien et chef de l’OLP, il poursuivra son combat et défendra les idéaux qui l’ont animé toute sa vie. Une vie consacrée à la Palestine.

« Nous avons besoin d’un nouvel Abou Ammar », affirment aujourd’hui de nombreux palestiniens tristes de voir leurs dirigeants divisés et déchirés, car une telle situation ne peut qu’arranger les affaires d’Israël. On comprend pourquoi dès lors mieux pourquoi, même après sa mort, Yasser Arafat continue de hanter les esprits.

Nadia K.