Attaque terroriste contre la base de Boulikessi au Mali : L'Algérie condamne le "lâche"attentat

L'Algérie a condamné la "lâche" attaque terroriste perpétrée, dimanche, contre la base de Boulikessi au Mali, faisant onze victimes parmi les soldats maliens, a indiqué hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "Nous condamnons la lâche attaque terroriste perpétrée hier contre la base de Boulikessi au Mali, qui a fait onze victimes parmi les valeureux soldats maliens", a affirmé Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS, en présentant les condoléances de l'Algérie aux familles des victimes et exprimant sa "solidarité avec le gouvernement et le peuple maliens frères". Il a souligné que "comme les précédentes, cette nouvelle attaque restera vaine devant les avancées et les acquis significatifs réalisés grâce à la détermination de tous les Maliens engagés dans un processus de réconciliation nationale, de développement et de paix". "L'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale et président du Comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issues du processus d'Alger, ne ménagera aucun effort pour accompagner le Mali frère dans la concrétisation des objectifs projetés à travers la mise en œuvre de cet accord qui est entré dans une phase décisive et prometteuse à la faveur du lancement de l'opération d'installation des autorités intérimaires", a assuré le porte-parole du MAE. Onze militaires maliens ont été tués et cinq blessés tôt dimanche matin au cours d'une attaque contre la base militaire de Boulikessi, dans le centre du Mali, près du Burkina Faso, a annoncé le ministère malien de la Défense dans un communiqué. Selon une source sécuritaire régionale, "l'attaque (de dimanche) a été menée par le groupe du terroriste (Malaam) Ibrahim Dicko, qui dirige Ansarul Islam, un mouvement terroriste". Ce groupe a revendiqué plusieurs attaques ces derniers mois dans le nord du Burkina et notamment le raid le plus meurtrier de l'histoire contre l'armée burkinabè qui a fait 12 morts et traumatisé le pays. Ces assassinats sont survenus quatre jours après des attaques de bâtiments publics dont deux commissariats dans le même secteur. Elles avaient été revendiquées par Ansarul Islam. Par ailleurs, à quelques heures de l'installation des autorités intérimaires, un vent de panique souffle sur la ville de Tombouctou. Des groupes armés ont pris position à toutes les entrées et sorties de la ville, a constaté un habitant du quartier périphérique d'Abaroudjou. "Les éléments de la CMA (Coordination des mouvements de l'Azawad- ex-rébellion) et de la Plateforme (groupes armés progouvernementaux) ont pris position partout hors de la ville.