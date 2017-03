Ligue arabe : Une action commune aux défis

L'Algérie présidera la 147e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe, prévue aujourd’hui au siège de l'organisation au Caire (Égypte), avec, à l'ordre du jour, l'examen de l'action arabe commune, notamment dans ses volets liés à la paix et à la sécurité dans la région. *

La présidence étant assurée par l'Algérie jusqu'en septembre 2017, le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, conduira les travaux de la session du Conseil ministériel de la Ligue arabe. Lors de ce mandat, l'Algérie a inscrit parmi ses priorités la réforme et le développement de la Ligue arabe pour lui assurer une adaptation aux changements régionaux et internationaux et renforcer sa capacité de répondre aux exigences politique, sécuritaire, économique et sociale, et réaliser, par conséquent, les aspirations des peuples arabes, indique un communiqué des Affaires étrangères. Elle s'emploiera également à trouver un règlement pacifique et consensuel aux conflits qui secouent le monde arabe à travers l'impulsion du processus politique et de réconciliation nationale afin de préserver la sécurité et la stabilité de ces pays, leur entité, leur souveraineté et l'unité de leurs peuples, précise le communiqué. L'agenda de l'actuelle session comporte au total 28 points axés principalement sur l'action arabe commune dans les domaines politique, sécuritaire, économique et social. Entre autres questions à débattre figurent les derniers développements en Libye, en Syrie et au Yémen, la question palestinienne et l'évolution des relations arabes avec les organisations internationales et régionales outre les moyens de lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier. L'élaboration du projet d'ordre du jour du sommet arabe qui se tiendra du 23 au 29 mars prochain en Jordanie, après le désistement du Yémen d'accueillir la rencontre, sera également au menu.

La question palestinienne au cœur de l’action arabe commune

Question centrale sans conteste, la question palestinienne et ses récents développements seront au cœur de l'action arabe commune lors de ce conseil de l'organisation panarabe. Sur proposition de l'Etat de Palestine, un nouveau point relatif au transfert des missions diplomatiques de Tel-Aviv à Al Qods occupée sera débattu lors de cette réunion ministérielle. Le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen Orient, Nickolay Mladenov devra, quant à lui, prononcer une allocution devant les ministres des Affaires étrangères arabes. Une intervention qui portera sur les efforts onusiens liés au processus de paix notamment après l'adoption de la résolution 2334 du Conseil de sécurité qui rejette la colonisation israélienne et les résultats de la Conférence de Paris sur la paix au Moyen Orient, tenue en février dernier. D'autre part, les chefs de la diplomatie arabe examineront un autre point lié au rapport du comité des Sages chargé du dossier de non prolifération de l'armement de destruction massive dans la région. Le 23 décembre dernier, le Conseil de sécurité avait adopté une résolution "historique" condamnant la colonisation israélienne en l'occurrence la résolution 2334 favorablement accueillie, le 23 janvier 2017, par la Conférence de Paris sur la paix au Moyen Orient et qui insiste, pour la réalisation d'une paix durable dans la région, sur la solution énonçant le retour aux frontières de 1967.

La lutte contre le terrorisme et le règlement des crises dans les pays arabes

Appréhendée désormais comme une question décisive pour les pays arabes et le monde entier, la lutte contre le terrorisme sera scindée, lors de ce conseil ministériel, en deux grandes questions. La première liée à la lutte contre le terrorisme au niveau international et la coordination avec l'Organisation des Nations unies et l'ensemble des institutions et parties concernées, alors que la seconde touche à la définition du terrorisme comme étant une menace pour la sécurité nationale arabe. Concernant les crises dans certains pays arabes, les participants se pencheront sur les derniers développements enregistrés en Libye et les efforts consentis par les pays voisins (Algérie, Tunisie et Egypte) ainsi que le communiqué ayant sanctionné la dernière réunion tripartite de ces pays. Il sera également question d'examiner les efforts actuellement déployés aux fins d'inclure certaines "moutures consensuelles" sur l'accord politique libyen. L'Algérie, la Tunisie et l'Egypte avaient signé, le 19 février 2017, la "Déclaration de Tunis" comportant six clauses qui soulignent l'importance d'impulser le dialogue politique entre les parties libyennes et le rejet catégorique de toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes ou toute autre solution militaire à la crise. L'Algérie considérée comme l'un des premiers pays ayant prôné la mise en place du mécanisme des pays voisins de la Libye poursuit ses démarches dans le but de concrétiser un rapprochement entre les parties libyennes tout en redoublant d'efforts, à l'échelle régionale et auprès des partenaires internationaux, pour donner forme dans l'immédiat, à une solution politique durable à la crise libyenne conformément au processus de règlement parrainé par les Nations unies. L'Algérie n'a de cesse réitérer l'impact d'un dialogue inter-libyen seul garant d'une réconciliation nationale loin de toute ingérence étrangère, et la mise en place d'institutions durables et légitimes au seul service des Libyens ainsi qu'une armée nationale unifiée. Par ailleurs, l'Algérie devra abriter, fin mars courant, une autre réunion des pays voisins de la Libye. Enfin, le Conseil ministériel de la Ligue arabe examinera aussi le projet d'ordre du jour du prochain sommet arabe prévu en Jordanie, le rapport sur les droits de l'Homme ficelé par la commission arabe permanente des droits de l'Homme et de la commission de la Charte outre la désignation des présidents des spécialisées.



Une réforme radicale

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, a mis en avant, hier, «la nécessité d’une réforme radicale de la Ligue des États arabes pour donner un nouvel élan à l’action commune au service des intérêts des peuples arabes». Lors d’un point de presse, M. Messahel a affirmé que «l’Algérie présentera, durant son mandat, des idées et des propositions visant la révision des méthodes de travail de la Ligue arabe en focalisant son action sur sa réforme tant attendue et devenue plus que nécessaire à l’heure actuelle». «Le monde arabe vit au rythme de multiples crises, et plusieurs dangers planent sur la région arabe, notamment le terrorisme et le crime organisé, et nous sommes aujourd’hui incapables de résoudre ces problèmes sans l’ingérence étrangère qui est souvent militaire, avec ses conséquences connues, à savoir le chaos et l’affaiblissement du monde arabe à l’ère des regroupements», a expliqué M. Messahel. Mettant l’accent sur «la nécessité d’unifier les voix et d’identifier les priorités qui sont le règlement des conflits à travers la solution pacifique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale, pour préserver la souveraineté des États et leur intégrité territoriale, ainsi que la cohésion de leurs peuples afin de concrétiser la sécurité, la stabilité et le développement», M. Messahel appelle à «l’association des jeunes et toutes les catégories de la société pour réaliser ce développement». Le ministre a exprimé «le vœu de voir s’opérer la réforme de la Ligue arabe, pour permettre au monde arabe d’être un partenaire dans le monde et au niveau de l’ONU défendant d’une seule voix ses causes et ses intérêts, notamment la cause palestinienne, et exprimant également l’aspiration de ses peuples au développement et au respect de ses volontés et ses choix». M. Messahel a réitéré, à cette occasion, «la disponibilité de l’Algérie à partager son expérience en matière de lutte contre le terrorisme, de réconciliation nationale, dont l’efficacité est avérée, et de dialogue entre toutes les parties concernées par la sécurité, la paix et la stabilité».