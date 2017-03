Dans la lucarne : Les fruits d’une formation

La formation à la base n’est payante qu’à long terme. Pour réussir dans son entreprise, il faut dès le départ se placer sur des bases d’un développement durable que rien ne peut altérer dans le temps. Il est clair que une victoire immédiate ne correspond jamais à un résultat durable ; elle ne sera qu’éphémère du fait qu’elle n’est pas posée sur quelque chose de solide. Celui qui ne voit que le bout de son nez n’ira pas loin et ce quelque soit les performances qu’il peut réaliser. Comme dit l’adage, rien en sert de courir, il faut partir à point ». Nombreux sont les clubs qui ont exhibé trop vite leurs biceps, mais malheureusement sans suite. Et c’est ce qui fait mal du fait qu’il vous montre l’âpreté du terrain et surtout du travail à long terme. Si on ne fait pas de projections à long terme, on finira assez tôt par se rendre compte que le travail à la « va vite » ne peut que donner des performances escamotées et surtout trompeuses. Les exemples sont nombreux et personne ne peut les démentir. Il y a lieu de prendre comme exemple ce qui se fait actuellement au PAC. Cette équipe du Paradou est née presque du néant. Il n’y a pas si longtemps, ce club n’existait pas. Il a été lancé par les frères Zetchi et notamment Kheirreddine. En un laps de temps très court, ce club se hissera jusqu’en première division, des accessions successives et continues et avait même réussi, avec brio, à damer le pion aux ténors de l’élite. Tout le monde se devait de compter avec cet ensemble, arrivé des petites divisions pour terminer sa course dans la cour des grands en un temps record. Toutefois, un tel parcours a exigé beaucoup de moyens, notamment financiers. Pour effet direct, le club n’a pas pu assurer son maintien et la relégation devenait alors inévitable pour ce club des hauteurs d’Alger : chute libre jusqu’au championnat amateur. Tout le monde a pensé alors qu’il ne réussirait pas à revenir de nouveau parmi l’élite, eu égard à la difficulté de la tâche, mais aussi à la multitude de prétendants qui avaient entre-temps rétrogradés. Ce qui a pu sauver le PAC et lui a redonné l’espoir de rejoindre l’élite, c’est posséder sa propre Académie du football ; ce qui a été fait avec Guillou. En choisissant la formation, ce club s’est donné les moyens de s’en sortir. Aujourd’hui, il est en train de cueillir les fruits de son travail. Son Académie, ce n’est pas un trompe-l’œil ou de la frime, mais quelque chose de solide et que un produit viable. La preuve, le président, Kheirredine Zetchi, est en train aujourd’hui de placer ses joueurs formés « intra-muros » dans les clubs de l’élite. Il a même fait mieux en parvenant à trouver preneur pour Bensebaïni qui avait atterri d’abord dans le championnat belge avant d’aller en France. Montpellier (Courbis) a été le premier club à lui ouvrir les bras avant d’aller à Rennes, auprès de Christian Gourcuff, et aussi en équipe nationale (CAN-2017). Toujours est-il, beaucoup d’équipes de la Ligue-1 ont fait appel aux joueurs du PAC. Comme la formation se fait de manière très sérieuse et surtout donne des talents à profusion, le PAC n’a nullement été affaibli par les départs de ses « pépites ». D’ailleurs, cette équipe, après 23 journées en Ligue-2, occupe la première place avec 13 pts d’avance sur ses dauphins (USMB et JSMB). De plus, alors qu’il compte un match en moins, il ne lui reste que quatre points pour être sacré mathématiquement avant terme. À sept journées du baisser de rideau, le PAC, sur la bonne voie, est déjà assuré de son accession en Ligue-1 et sera très difficile à déloger désormais de l’élite, eu égard au fait qu’il arrive à chaque fois à se régénérer.

Il a récolté ainsi les fruits de sa politique. Quelle belle leçon !

Hamid Gharbi